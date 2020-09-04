Колонка обозревателей
Настроение «учачколи»
Елена Левкович
В солнечное первосентябрьское утро растрогаться до слез получилось не сразу – атмосфера не располагала: ни тебе линейки, ни нарядных детишек, торопящихся через дворы, ни их не менее нарядных мам, расталкивающих друг друга в попытках щелкнуть своего отпрыска с букетом наперевес.

А ведь еще весной, представляя, как поведу младшего в первый раз в первый класс, я мокрела глазами и теплела душой. Ведь это так трогательно: малыши, многие из которых и правда ростом от горшка два вершка, испуганными глазенками стреляют по сторонам, боясь выпустить родительскую руку и встать в праздничный строй; накрахмаленные учителя и завучи, деловито лавирующие среди толп учеников; поблескивающие над головой треугольные флажки, на ветру как будто хлопающие виновникам торжества…
Все лето с тревогой ждали вестей: может, все же именно к сентябрю мы одолеем треклятый вирус и заживем по-прежнему? Почему-то именно возвращение в «нормальную» школу казалось маркером той самой прежней жизни. И даже отмененный в детском саду выпускной не сломил мой настрой.

В августе же, отбросив последнюю надежду усадить своего первоклашку за парту на 5 дней в неделю, как тому полагается быть, записала сына в дежурный класс – он рвался грызть гранит науки очно. Правда, дежурные классы представлялись чем-то эфемерным до последнего.

Но повезло – дежурный класс сформировали. И даже целых 2 дежурных из нашего 1-го «И»: 29 «новобранцев» из 38 изъявили желание соблюдать социальную дистанцию и дышать через маску в обычном, а не виртуальном классе.

Вокруг нашей школы не было воздушных шаров, не подъезжали набитые родственниками автомобили, не разносилось над спортивным полем «раз-раз» в микрофон. Самое обидное, что не услышали мы с моим первоклашкой и заветные аккорды «Учат в школе». А ведь именно эта песенка, я уверена, практически у всех ассоциируется с началом школьных лет чудесных. Помню, когда-то, выходя с утра на балкон 1 сентября, я в голос подпевала с детства знакомым рифмам – в ближайшей к дому школе эту мелодию крутили без остановки весь праздничный день. И всегда вспоминала, как еще на репетиции в детском саду я услышала главные слова по-свое­му – «Учачколи», да так и пела класса до третьего, каждый раз гадая, кто или что это самое «учачколи».

Но, как оказалось, моему первашу дела не было до чьих-либо сантиментов. Он настолько был очарован самим фактом «я взрослый, я школьник», что нюансы в виде отсутствия полноценной линейки, плачущей от умиления мамы и хмурящегося от непривычных эмоций папы (как было на первом звонке у старшего брата) никоим образом не омрачили его восторгов.

И если еще утром я была несколько растеряна и выбита из колеи непривычной круговертью: «Так, сейчас младшего отвести, потом старшего подключить в Zoom, проверить, чтобы все записал, после сбегать за младшим», то уже днем, глядя на свое­го воодушевленного первоклассника, я и сама заразилась праздничным настроением.
В школу мы бежали вприпрыжку не потому, что опаздывали, а просто сыну хотелось побыстрее окунуться в это новое, неизведанное. И рюкзак он нес сам, несмотря на то, что ему он чуть велик и немного тяжеловат. На бегу деловито поправляя бабочку, сын твердил: «Скорее бы, скорее в школу!» Пару фотографий у школьного ограж­дения, крепкий поцелуй в щеку и «Мам, ну, я пошел».

Признаться, сын меня удивил подобным рвением. Этим же и порадовал. И растрогал. И напомнил меня саму. Я хорошо помню себя в первом классе – тонконогую белобрысую девчушку, которая, от нетерпения подпрыгивая во дворе новой школы, с восторгом глядела на свою первую учительницу и громко пела «учачколи».

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