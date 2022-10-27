Настроить сердце на здоровый ритм

Впервые в Западно-Казахстанской области на базе областного кардиологического центра в рамках мастер-класса проведена эндоваскулярная замена аортального клапана.

Своим опытом и знаниями с региональными врачами делились кардиохирурги из Великобритании, Германии и Новой Зеландии.

На сегодня в структуре заболеваний среди причин смертности первое место занимают болезни системы кровообращения. Из всех приобретенных сердечных пороков стеноз аортального клапана наблюдается почти в 70% случаев. Сужение отверстия аорты за счет сращивания створок ее клапана, препятствующее нормальному притоку крови из левого желудочка в аорту, нарушает ритм сердца, что приводит к болям в груди, одышке даже в состоянии покоя, головокружениям, чувству усталости. Таким пациентам может помочь имплантация аортального клапана.

В числе новейших технологий – транскатетерная имплантация аортального клапана интервенционным путем, которая уже прошла европейское сертифицирование и стала широко применяться в лечении пациентов с тяжелым стенозом аортального клапана. Эта методика не требует разреза грудной клетки, что позволяет сократить время восстановления и, главное, не использовать аппарат искусственного кровообращения. Операция проводится под местным наркозом и без скальпеля, ­доступ к сердцу осуществляется через прокол в бедренной артерии. Таким образом, данный вид вмешательства подходит для пациентов, которые по медпоказаниям являются, по сути, неоперабельными на открытом сердце. Раньше их поддерживали только медикаментозно.

В Казахстане эта методика прак­тикуется уже порядка 15 лет. В ЗКО она применяется впервые. Для обучения местных кардиохирургов на прошлой неделе в Уральск прибыли доктор медицинских наук, член Королевского колледжа врачей и хирургов (Глазго), член Европейского общества кардиологов, главный медицинский специалист Biosensors International (Великобритания) Кейт Дж. Олдройд, клинический специалист (THV) Biosensors International (Германия) Йенс Роланд и региональный директор Biosensors International (Новая Зеландия) Симона Миндрут. Biosensors International Group – компания, специализирующаяся на разработке, производстве и лицензировании технологий для использования в процедурах интервенционной кардиологии и интенсивной терапии.

Вместе с хирургами областного кардиоцентра 11 октября они провели операцию пятидесятидвухлетней пациентке, у которой выявлен критический стеноз. Благодаря этому и последующим мастер-классам для местных кардиохирургов подобные операции в скором времени станут обычной практикой для областного кардиоцентра, благо для этого есть необходимое оборудование и расходные материалы.

К слову, этот вид операции, считающийся достаточно дорогостоящим – порядка шести миллионов тенге, будет доступен за счет гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в рамках социального медстрахования. Как отметил директор областного кардио­центра Актилек Умирбаев, в следующем году планируется провести как минимум десять таких операций.