​Настрой – боевой

Мужская национальная команда по теннису провела первые тренировки на кортах спортивного комплекса «Пионир», где и состоятся матчи 1/;8 финала Кубка Дэвиса. Напомним, что соперниками Михаила Кукушкина, Андрея Голубева, Александра Недовесова и Дмитрия Попко станут первая ракетка мира Новак Джокович, а также его товарищи по сборной Виктор Троицки, Филип Крайинович и Ненад Зимонич.

По словам капитана сборной Казахстана Диаса Доскараева, настрой у команды боевой. Прошедшие накануне в столице Австрии сборы должны пойти на пользу нашим игрокам, которые тренировались в условиях, максимально приближенных к белградским. Вполне доволен он и тем фактом, что встречи пройдут на харде (покрытие RuKort). У наших теннисистов есть неплохие шансы на победу, даже несмотря на то, что против казахстанцев выступит главная звезда мирового тенниса Новак Джокович.

Прокомментировал готовность к встрече с сербами и первая ракетка Казахстана Михаил Кукушкин.

– Я готов сыграть не только в одиночных матчах, но и в паре, – отметил он. – Набрал довольно неплохую форму и готов выступить по максимуму, как и все наши ребята.

По словам Андрея Голубева, каждый матч будет представлять определенный интерес как для болельщиков, так и в целом для отечественных теннисистов. На просьбу рассказать об игре Новака Джоковича он предложил обратиться к результатам его игр.

– Я думаю, о нем многое известно и без меня. Он – первый номер в мире и реальный фаворит против любого соперника. Но, несмотря на это, всегда интересно встретиться со спортсменами такого уровня, чтобы оценить собственные силы. Что касается арены, то корт здесь достаточно «медленный». Покрытие похоже на астанинское, поэтому особых сюрпризов для нас не будет.

В свою очередь Александр Недовесов особо отметил мастерство Новака Джоковича, а также тот факт, что именно на нем держится сербская команда. Впрочем, казахстанцы уже не раз доказывали: они могут играть на равных с лучшими сборными мира, а значит, у нас есть шанс выйти в следующий круг самого престижного теннисного командного турнира.