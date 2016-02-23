​Настрой на дела

В рамках отчета обсуждались вопросы подготовки к весенним паводкам, подведены итоги работы за минувший год. Отмечалась положительная динамика в промышленности, сельском хозяйстве, малом и среднем бизнесе, строительном секторе. Несмотря на то, что бюджет области на 2015 год формировался в режиме экономии, обязательства по выплате заработной платы, пособий, стипендий и других социальных выплат выполнены в полном объеме.

Нурмухамбет Абдибеков остановился на таких вопросах как сдерживание инфляционных процессов, реализация государственных и отраслевых программ, деятельность специальной экономической зоны «Сарыарка». В частности, отмечено, что основой достижения хороших результатов в промышленности явилась стабильная работа системо­образующих предприятий, преж­де всего металлургического комбината «АрселорМиттал Темиртау» и корпорации Казахмыс.

В прошлом году было реализовано 10 проектов на 18,9 млрд тенге. В их числе и несколько уникальных – производство сухого порошка из натурального кобыльего молока ТОО «Евразия Инвест Ltd», комплекс по переработке баритовых руд ТОО «Karazhal Operаting», завод по производству катодной меди ТОО «Медная компания «Коунрад», строительство третьей очереди фармацевтического завода ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс». На английском языке докладчик обратился к инвесторам, присутствовавшим в зале, и поблагодарил их за участие в развитии экономики региона, предложив сотрудничать и дальше. В результате проделанной работы Карагандинская область сегодня занимает лидирующую позицию в промышленной отрасли республики.

В отчете были приведены меры, принимаемые в жилищно-коммунальном хозяйстве, развитии спорта, культуры, здравоохранения и образования. Уделено внимание охране общественного порядка и борьбе с коррупцией. Что касается готовности к паводкам: утверж­ден план до 2018 года всех мероприятий, направленных на предотвращение негативных последствий.

Две трети времени в более чем двухчасовой встрече были отведены ответам на вопросы собравшихся в зале жителей городов и районов, которые могли общаться с главой области по видеосвязи. Ради того, чтобы задать один вопрос акиму области и продвинуть его решение, старожил Сарани горняк Виктор Лисовенко приехал в Караганду. Он считает, что на территории городской больницы надо установить бюст ее основателю, работавшему много лет главным врачом, фронтовику, трижды кавалеру ордена Славы Камилю Кадырову.

А жителей села Курма Абайского района интересовали сроки завершения строительства новой школы. Шахтинские горожане просили открыть коммунальный рынок. Жезказганцы обратили внимание акима области на нехватку детских садов. И с удовлетворением узнали, что уже в августе 2016 года будет сдано в эксплуатацию новое дошкольное учреждение.

Темиртаусцы пожаловались на холод в квартирах и аварию на ТЭЦ. Нурмухамбет Абдибеков рассказал о непростой ситуации, причинах и мерах по ее исправлению. Несмотря на то, что модернизация устаревшей ТЭЦ обойдется в 200 млн долларов, системообразующее предприятие – АО «АрселорМиттал Темиртау» – непременно проведет ее в текущем году. Договоренность об этом достигнута.

Предпринимателей беспокоит, будет ли поддержка бизнесу. И они услышали ободряющий ответ. Прозвучали вопросы об участии карагандинских спортсменов в предстоящих Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и судьбе темиртауского футбольного клуба «Булат». Интересовались земляки строительством новых архитектурных объектов. Волнуют карагандинцев и проблемы экологии. На эти и другие вопросы Нурмухамбет Абдибеков дал исчерпывающие ответы.

– Ваши выступления и воп­росы ставят перед нами задачи. Мы их берем в свой багаж обязательств и сможем повысить эффективность работы исполнительных органов власти, – поблагодарил всех аким области.

На встречу были приглашены депутаты Сената Парламента Серик Акылбай и Сергей Ершов, министр образования и науки Ерлан Сагадиев. По вопросам, поступившим от граждан, будет подготовлен и опуб­ликован план мероприятий.