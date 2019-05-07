​Настрой на сотрудничество

Казахстан и Великобритания намерены укреплять всестороннее стратегическое партнерство.

Министр иностранных дел Бейбут Атамкулов провел переговоры с торговым посланником Премьер-министра Великобритании по Казахстану баронессой Эммой Николсон.

Главной темой встречи стало обсуждение нового формата работы с МИД РК в рамках переданных ведомству функций по привлечению иностранных инвестиций в экономику страны. Стороны рассмотрели актуальные вопросы защиты прав иностранных инвесторов, а также подготовку к проведению Второго казахстанско-британского инвес­тиционного форума (планируется в октябре 2019 года в Лондоне).

В ходе переговоров Бейбут Атамкулов и Эмма Николсон также обсудили развитие взаимовыгодного сотрудничества Казах­стана и Великобритании в рамках инициативы «Один пояс – один путь», активно продвигаемой КНР. Такое взаимодействие открывает всем сторонам дополнительные возможности по выходу на новые рынки сбыта, привлечению капитала и инновационных технологий. Британская сторона была проинформирована о работе морского порта Ляньюньган, сухого порта в Хоргосе и совместных промышленных проектах РК и КНР.

Кроме того, большой интерес британской делегации вызвали такие перспективные направления двусторонних отношений, как образование, здравоохранение, цифровые технологии, сельское хозяйство, логистика и транспортный транзит.

По итогам встречи собеседники подтвердили настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства по всему спектру двусторонних отношений.

По данным МИД РК, Великобритания входит в пятерку крупнейших инвесторов Казахстана: объем валовых прямых инвестиций в период с 2005 по 2018 год составил порядка 13,3 млрд долларов. На данный момент в нашей стране активную деятельность ведут более 500 компаний с британским участием.