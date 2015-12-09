​Настрой – оптимистичный

Лидер нации открыто заявил о непоколебимости социальных устоев общества, о чем свидетельствуют масштабные меры государства по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы, увеличению социальных выплат рядовым гражданам и другие.

Глава государства вновь четко наметил конкретные пути по выходу казахстанского общества из сложных условий мирового экономического кризиса. И в этом контексте я бы особо хотел остановиться на развитии туристической сферы Казахстана, которая при системном подходе может стать одним из драйверов роста.

Сегодня Казахстан благодаря масштабным и конструктивным инициативам, выдвигаемым Лидером нации, становится центром притяжения всех прогрессивных сил планеты. И это, если говорить о туризме, открывает большие возможности. Многие сегодня хотят посетить Казахстан, видя его реальные успехи. Самобытная культура, традиции и обычаи казахского народа и присущее ему восточное гостеприимство восхищают гостей. Благодаря усилиям нашего Елбасы сегодня Казахстан открыт всему миру.

Президент особое внимание уделил наращиванию инвестиционного капитала, привлечению зарубежных партнеров и созданию благоприятных условий для сотрудничества. К примеру, те же бизнесмены из арабских стран готовы вложить свои инвестиции в казахстанскую экономику путем создания специальных туристических зон для отдыха и путешествий своих соотечественников по необъятным просторам Казахстана. В рамках недавнего инвестиционного форума в Астане нам уже удалось не только провести переговоры с представителями бизнеса ОАЭ, но и показать перспективные для туристического бизнеса места. Они уехали от нас с хорошими впечатлениями, выразили желание сотрудничать.

В рамках подготовки к ЭКСПО-2017 как никогда актуальным становится масштабное продвижение туристских и других возможностей Казахстана за рубежом. Особое значение имеет выставка «Энергия будущего», позволяющая сконцентрировать и внедрить в нашей стране лучшие ресурсосберегающие технологии, что, несомненно, в разы поднимет эффективность национальной экономики.

Сегодня в трудных условиях важен патриотический настрой каждого казахстанца, к чему и призвал нас Лидер нации, думая о судьбе страны и ее будущем. Поэтому каждый из нас должен найти свое место в решении тех масштабных задач, которые поставил перед нами Елбасы в своем Послании народу Казахстана.