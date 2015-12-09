​Настрой – оптимистичный

Свежий выпуск
451
Шынарбек БАТЫРХАНОВ, почетный работник туризма РК, профессор, руководитель управления туризма Акмолинской области

Лидер нации открыто заявил о непоколебимости социальных устоев общества, о чем свидетельствуют масштабные меры государства по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы, увеличению социальных выплат рядовым гражданам и другие.

Глава государства вновь четко наметил конкретные пути по выходу казахстанского общества из сложных условий мирового экономического кризиса. И в этом контексте я бы особо хотел остановиться на развитии туристической сферы Казахстана, которая при системном подходе может стать одним из драйверов роста.

Сегодня Казахстан благодаря масштабным и конструктивным инициативам, выдвигаемым Лидером нации, становится центром притяжения всех прогрессивных сил планеты. И это, если говорить о туризме, открывает большие возможности. Многие сегодня хотят посетить Казахстан, видя его реальные успехи. Самобытная культура, традиции и обычаи казахского народа и присущее ему восточное гостеприимство восхищают гостей. Благодаря усилиям нашего Елбасы сегодня Казахстан открыт всему миру.

Президент особое внимание уделил наращиванию инвестиционного капитала, привлечению зарубежных партнеров и созданию благоприятных условий для сотрудничества. К примеру, те же бизнесмены из арабских стран готовы вложить свои инвестиции в казахстанскую экономику путем создания специальных туристических зон для отдыха и путешествий своих соотечественников по необъятным просторам Казахстана. В рамках недавнего инвестиционного форума в Астане нам уже удалось не только провести переговоры с представителями бизнеса ОАЭ, но и показать перспективные для туристического бизнеса места. Они уехали от нас с хорошими впечатлениями, выразили желание сотрудничать.

В рамках подготовки к ЭКСПО-2017 как никогда актуальным становится масштабное продвижение туристских и других возможностей Казахстана за рубежом. Особое значение имеет выставка «Энергия будущего», позволяющая сконцентрировать и внедрить в нашей стране лучшие ресурсосберегающие технологии, что, несомненно, в разы поднимет эффективность национальной экономики.

Сегодня в трудных условиях важен патриотический настрой каждого казахстанца, к чему и призвал нас Лидер нации, думая о судьбе страны и ее будущем. Поэтому каждый из нас должен найти свое место в решении тех масштабных задач, которые поставил перед нами Елбасы в своем Послании народу Казахстана. 

Популярное

Все
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Алматы вновь тряхнуло
Скопления автотранспорта на границах нет – КГД
Вопрос IT-суверенитета нужно убрать из коммерческой плоскости
Экспорт продуктов переработки планируется довести в РК до $41 млрд в 2025 году
Сенсация в Дубае: Швёнтек проиграла квалифайеру
Четверо детей-погодков, младшему из которых 2 года, погибли при пожаре в селе Талды
Шах и мат: Зайнутдинову грозит дисквалификация
Экс-канцлер Австрии уличен во лжи по делу «Ибица-гейт»
В столице какой из стран СНГ самый дешёвый хлеб?
Суд обязал Трампа выплатить $454 млн по делу о мошенничестве
Алиментщики-лудоманы спустили более 426 млн тенге в Алматинской области
«Байер» побил вечный рекорд «Баварии»
Большой брат следит за тобой: на стройках в Актюбинской области установят видеонаблюдение
Гибель школьников в Актобе: учитель предстал перед судом
В области Жетысу закрыто движение автотранспорта
36 туш сайги изъяли у браконьеров в Кызылординской области
«Перепись» краснокнижных животных провели в нацпарке «Алтын-Эмель»
Перевести на е-формат разрешения при международных автоперевозках грузов предлагает Казахстан
Зеленский позвонил Токаеву
Ответственность перед предками и потомками
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Академия наук: миссия выполнима
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы

Читайте также

По зову сердца
Возвращение диких лошадей
Слово о Родине
Прокурорский фильтр

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]