Настрой – решительный Свежий выпуск 403 Александр АНЧУГИН, директор ТОО «Казцинкмаш», депутат Восточно-Казахстанского областного маслихата

Валютное таргетирование считаю не вынуж­денной мерой, а естественным необходимым экономическим процессом. Безусловно, оно позволит увеличить объемы экспорта продукции и не потерять внутренний рынок. В свою очередь «свободно плавающий» тенге стимулирует местных товаропроизводителей к увеличению объемов производства или открытию новых. И в первом, и во втором случаях это приносит позитивные результаты по многим аспектам: сохранение или увеличение рабочих мест, рост поступления налогов, развитие собственной промышленности…

«Слабым» производствам или тем предпринимателям, кто не просчитывает ситуацию в своем секторе бизнеса на несколько шагов вперед, в такие периоды, конечно же, непросто. Однако при строгом соблюдении финансовой дисциплины, целенаправленной работе над увеличением доходной части и тщательном контроле своих расходов они тоже в состоянии добиться успехов.

Конкурентоспособные предприятия от остальных тем и отличаются, что планируют свою деятельность далеко вперед, грамотно управляют производственными процессами. Отмена жесткого валютного коридора для ТОО «Казцинкмаш» несет положительный импульс, и в первую очередь из-за конкуренции с российскими предприятиями.

До падения курса рубля наша продукция была конкурентоспособна как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Но после инфляционных процессов в соседнем государстве ситуация изменилась не в пользу отечественных производителей.

Теперь по мере стабилизации курса мы настроены решительно и будем возвращать свои прежние позиции в поставках оборудования. Надеемся, по возможности занимать и новые.



