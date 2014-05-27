Настрой в порядке – спасибо влагозарядке!

– У нас, к примеру, влагозарядка глубиной почти в метр, – подтверждает директор ТОО «Тургайская сельскохозяйственная опытная станция» Самат Кабденов. – В весеннюю кампанию, благодаря нашему учредителю ТОО «Агрофуд», мы вошли с восемью новыми посевными комп­лексами «Джон Дир», а в общей сложности их у нас теперь 12. Вывели в поле также 7 тракторов К-700 и 12 МТЗ, а потому с техникой у нас все в полном порядке. С горючим проблем тоже нет, в график укладываемся. Так что, надеемся, к 1 июня посевную закончить. Всего же нам предстоит засеять зерновые на площади 22 тысячи гектаров, а также масличные культуры – на 4 200 гектарах и кормовые культуры – на 2 900 гектарах. Применяем влагосберегающие технологии и готовимся противостоять возможной засухе.

На поля этого хозяйства мы приехали вместе с директором Есильского агротехнического колледжа № 7 Ларисой Клименко. Дело в том, что это учебное заведение заключило договоры с сельхозпредприятиями района, изъявившими готовность стать базовыми в рамках реализации дуальной системы обучения. Помимо ТОО «Тургайская СХОС», это такие хозяйства района, как ТОО «Шанырак», «Заречное», СХП «Каракольский», «Ново-Приречное» и «Агро Олдиви».

– В этом хозяйстве на посевной трудятся шесть наших воспитанников – студенты второго и третьего курсов, обучающиеся по специальностям «фермерское дело», «организация питания» и «сварочное дело», – говорит Лариса Ивановна. – Вот, в частности, Алексей Евдошенко второй год здесь проходит производственную практику, участвуя в посевной и уборочной кампаниях, а через год, получив диплом, будет принят на работу. Другой наш воспитанник Данияр Нургалиев уже окончил колледж и нынче участвует в посевной в качестве штатного работника ТОО «Тургайская СХОС». Благодаря дуальной системе обучения, которая максимально приближает учебный процесс к профессиональному обучению на реальном производстве, мы имеем возможность готовить молодые кадры с учетом сезонности сельскохозяйственных работ. А это положительно сказывается на их профессиональной подготовке, к тому же ребята получают реальные шансы трудоустроиться после окончания колледжа, зарекомендовав себя с хорошей стороны перед своими будущими работодателями.

– Что они с успехом и делают, – заверяет нас С. Кабденов. – Я три года возглавляю это предприятие, и за это время производственную практику здесь с успехом прошли 17 ребят из этого колледжа, которых мы готовы взять к себе на работу.

Высокого мнения о воспитанниках колледжа и бригадир тракторно-полеводческой бригады № 2 Альберт Фазлиев. По его словам, за практикантами в качестве наставников закрепляются самые опытные механизаторы – Сергей Жуков, Николай Круть и Виктор Абаев, у которых ребята проходят хорошую школу, и каких-то претензий и нареканий на их учебную подготовку не бывает. Не случайно студенты за свою работу в посевную и уборочную страду получают в этом хозяйстве в среднем по 200–250 тыс. тенге.

– Участники дуальной системы подготовки кадров взаимодействуют на основе равноправия, сотрудничества, взаимной выгоды и обязательности, – говорит Л. Клименко. – Без сомнения, она несет ряд преимуществ, так как обучение максимально приближено к конкретным запросам производства, а работодатели при этом имеют возможность получать таких специалистов, какие им нужны. К тому же эта система позволяет обеспечить социальную защищенность выпускников профессионально-технических колледжей – будущих рабочих, а наша страна получает конкурентоспособных на рынке труда специалистов. 

Посевные площади в Есильском районе нынче составляют 476,5 тыс. га, из них 381 тыс. отведена под пшеницу. В рамках диверсификации сельского хозяйства площадь масличных культур увеличена почти на треть по сравнению с прошлым годом и составляет 34,1 тыс. га. Перед началом посевной есильцы успешно выполнили плановое задание по закрытию влаги и сегодня не без оснований надеются на хороший урожай.

Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область

