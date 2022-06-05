Наступает судьбоносный момент в политической истории Казахстана – мажилисмен

Депутат Мажилиса Ерлан Саиров принял участие в дискуссии в ходе онлайн-марафона "РЕФЕРЕНДУМ" телеканала "Казахстан", передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Сегодня судьбоносный момент в политической истории нашей страны. Мы должны создать фундамент новой политической культуры участия граждан в политических процессах. Все политические, экономические и другие реформы невозможны без активного участия граждан. Мы должны привить культуру всеобщего участия граждан в тех или иных процессах, чтобы решения, которые принимаются государством, местными исполнительными органами обсуждались и были одобрены большинством населения", – сказал он.

Ерлан Саиров привел слова Главы государства Касым-Жомарта Токаева о том, что Новый Казахстан – это справедливый Казахстан, а справедливый – это транспарентные, открытые, понятные гражданам решения.

"Мы создаем правовую основу, но механизм дальнейшей реализации принципов Нового Казахстана зависит от каждого гражданина. Каждый из нас должен быть теми изменениями, которые хотим видеть в жизни. Без активного участия каждого человека невозможно создать эффективную экономику, справедливое общество и устойчивую государственность, – подчеркнул депутат Мажилиса. – Своим детям, подрастающему поколению мы должны привить главное, чтобы каждый человек был активным участником всех процессов, которые происходят в нашей стране", – заключил депутат.