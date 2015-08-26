Насыщенная повестка Свежий выпуск 539

Сегодня Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Наваз Шариф посетит Казахстан с официальным визитом, в ходе которого состоятся двусторонние переговоры и будет подписан ряд документов.

27 августа ожидается встреча Нурсултана Назарбаева с генеральными прокурорами стран – участниц СНГ и государств – членов ШОС.

Также в этот день Президент Казахстана примет генерального директора МАГАТЭ Ю. Амано и экс-сенатора США С. Нанна.

28 августа Нурсултан Назарбаев встретится с Президентом Сербии Томиславом Николичем, который прибудет в нашу страну с официальным визитом.

Кроме того, планируется участие Главы государства в международной конференции, посвященной 20-летию Конституции.



