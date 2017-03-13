​Насыщенная повестка

В Астане запланирован очередной раунд переговоров по мирному урегулированию вооруженного конфликта в Сирии. Международная встреча на высоком уровне в рамках Астанинского процесса планируется на 14–15 марта.

– 14 марта – предварительные консультации, а на 15 марта намечено пленарное заседание участников, – уточнил Мурат Жуманбай.

Он напомнил, что в рамках Астанинского процесса, запущенного при поддержке и непосредственном участии Президента Нурсултана ­Назарбаева, 23–24 января и 15–16 февраля текущего года в Астане уже прошли два раунда международных встреч по Сирии на высоком уровне, а также 6 февраля проведена техническая встреча экспертов.

В Сенате 17 марта состоятся парламентские слушания на тему «Сбалансированный и прозрачный бюджет – залог успешного и стабильного социально-экономического развития страны». А Мажилис на пленарном заседании 15 марта рассмотрит проект законодательных поправок по вопросам культуры и ратификационный законопроект «Казахстанско-сербское Соглашение о международном автомобильном сообщении».

К юбилейной дате – 25-летию Нацио­нального олимпийского комитета РК – приурочено запланированное на 17 марта в Астане торжественное мероприятие с участием лидеров мирового олимпийского движения и именитых казахстанских деятелей спорта.

В регионах на эту неделю намечены два крупных проекта. В Таразе 16 марта в рамках областного информационного автокаравана «Послание Главы государства – новый этап модернизации» открывается консультационная площадка по разъяснению Послания Президента, а в Западно-Казахстанской области стартует благотворительная акция в рамках проекта «100 нақты көмек» по оказанию помощи нуждаю­щимся жителям региона.

Кроме того, 17 марта на площадке Қазмедиа орталығы состоится торжественная церемония награждения победителей телевизионной премии «Тұмар».

К празднованию Наурыз мейрамы Служба центральных коммуникаций приурочивает брифинг «Ұлық болсын Ұлыс күн» 15 марта с участием чрезвычайных и полномочных послов Турции, Ирана, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана.