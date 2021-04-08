Насытить рынок продуктами

Растет производство

В рейтинге стран мира по показателю Глобального индекса продовольственной безопаснос­ти Казахстан заметно улучшил свои позиции, поднявшись за четыре года с 68-й позиции до 32-й в 2020 году. Причем значительный скачок был осуществлен именно за прошедший год. Наша страна имеет достаточно высокие показатели по уровню доступности продуктов питания, его качеству и безопасности, устойчивости сельскохозяйственного производства.

Положительные тенденции обеспеченности страны основными социально значимыми продуктами питания подтверждаются и показателями производства.

– На сегодня Казах-

стан полностью покрывает потребности внутреннего рынка объемами собственного производства муки, риса, круп, макаронных изделий, масла подсолнечного, – говорит Азим-

хан Сатыбалдин, директор Института экономики МОН РК, доктор экономических наук.

По его данным, высокая доля обеспеченности собственной продукцией отмечается по мас-

лу сливочному (91,7%), молочной продукции (89,8%), мясу (87,5%). Прирост доли собственного производства за период 2015–2019 годов составил: по маслу сливочному – 23,2%, молочной продукции – 9,8%, мясу – 4%. Также значительный прирост за 5 лет обеспечен по производству мяса птицы. Если в 2015 году мы закрывали потребность рынка на 47,6%, то в 2020 году – уже на 58%.

Внутренний рынок обеспечен колбасной продукцией отечественного производства на 62%, полное насыщение будет за счет введения в строй 6 мясокомбинатов мощностью 77,8 тыс. тонн в год, обеспечение отечественной рыбной продукцией составляет 60,8%.

При этом, согласно статистическим данным 2019 года, собственное производство у нас превысило внутреннее потребление по маслу подсолнечному на 4%, макаронным изделиям на 22%, крупам – на 69,7%, рису – на 114%, муке – на 138%.

Конечно, остаются проблемы в снабжении внутреннего рынка некоторыми видами продуктов: сахаром, овощами, фруктами. Также достаточно высока наша зависимость по сыру, доля импорта которого составляет 46,6%. Причем следует отметить, что это единственный продукт питания, по которому производство прак­тически осталось на прежнем уровне, что и 5 лет назад. Дефицит сахара отечественного производства составляет 240 тыс. тонн, или больше половины от пот­ребности.

Тем не менее практически по всем группам товаров отмечается положительная динамика роста производства, что подтверж-

дает улучшение ситуации с продовольственной безопасностью.

Рыночные реалии

– Однако рынок продовольственных товаров сильно подвержен влиянию множества факторов, начиная от роста курса валют, заканчивая неконтролируемыми торговыми наценками, – отмечает Азимхан Сатыбалдин. – Интеграция Казахстана в мировую экономику обуславливает высокую степень зависимости от уровня мировых цен на продовольствие, индекс которых по таким продуктам, как зерновые, растительные масла, молоко, мясо, сахар, по итогам 2020 года достиг своего трехлетнего максимума.

Как отмечает ученый, значительную долю в ценах на продукты питания составляет себестоимость. Она может варь­ироваться от 50 до 70%. С учетом подорожания ресурсов для сельскохозяйственного и пищевого производства, значительная доля которых приходится у нас на импорт (оборудование, сырье, корма, ветеринарные препараты, минеральные добавки), удорожание конечного продукта становится вполне логичным. Дополнительный прирост ценам обеспечивает снижение курса тенге при приобретении импортных материалов за валюту.

На цены негативно влияют накладные расходы, в которые наши предприниматели включают затраты для преодоления препонов на всех этапах производственно-сбытовой деятельности, начиная от завоза сырья, заканчивая размещением своего товара на рынке.

К тому же пандемия сформировала ажиотажный спрос на большинство продуктов питания, что опять же дало возможность торговцам повысить цены. А у нас, как правило, если рынок принял завышенный уровень розничных цен, обратного снижения уже не будет.

Кроме того, в состав розничной цены включаются наценки оптовиков и розничных торговцев, составляющие от 10 до 20%.

– Продовольственный рынок не застрахован от недобросовестных методов конкуренции и прежде всего ценового сговора производителей и продавцов, – говорит директор Института экономики МОН РК.

Пора вмешаться в цены

По его словам, в оценке продовольственной безопасности используются два показателя доступности продуктов питания: физическая и экономическая.

Экономическая доступность определяется уровнем доходов населения и ценовой конъюнктурой на продовольствие. Физичес­кую – определяет степень обеспеченности каждого локального рынка необходимым набором основных пищевых продуктов.

Если говорить об экономичес­кой доступности продовольствия, то следует вернуться к проблеме роста цен и соотнести ее с уровнем безработицы, реальных доходов населения в связи со снижением активности торговли, транспорта, сферы услуг, в которых работают около 30% занятого населения.

К тому же стало аксиомой –повышение уровня заработной платы, начисление пособий вызывает ответное повышение цен на продукты питания. Цены опять обгоняют доходы.

По мнению Азимхана Сатыбалдина, пришло время применения жестких мер государственного вмешательства в ценообразование социально значимых продуктов питания, ограничения вывоза продовольственных товаров, по которым не закрыта потребность внутреннего рынка.

А вот экономическая доступность продовольствия будет обеспечена, когда рост доходов населения будет опережать рост цен. Для этого необходимо максимальное насыщение рынка продуктами отечественного производства по доступным ценам, развитие предпринимательства в пищевой отрасли.

Это даст возможность перерабатывать сельхозпродукцию непосредственно вблизи производства, снизит затраты и потери. Такая диверсификация сельской экономики создаст дополнительные рабочие места, будет содействовать повышению доходов населения и, соответственно, его покупательской способнос­ти, что сформирует платежеспособный спрос на продукцию отечественных производителей. Расширение перерабатывающего производства насытит внутренний рынок, обеспечит адекватное предложение конкурентоспособной продукции.

В то же время для обеспечения физической доступности продовольствия необходимо совершенствовать систему снабжения регионов продуктами питания, развивать транспортную инфраструктуру, оптимизировать цепочки поставок.

Как отмечает Азимхан Сатыбалдин, одним из способов добиться доступности продовольствия могло бы стать открытие торговых домов отечественной продукции в крупных городах страны. Можно начать с предоставления помещений на первых этажах новых жилищных комп­лексов Алматы, Нур-Султана, Шымкента фермерам из каждой области. Это обеспечит прямые и дешевые поставки продуктов питания из регионов, минуя наценки и посредников.

Стимулы для фермеров

Но желание заниматься предпринимательством в пищевой отрасли необходимо стимулировать. Для этого необходимо использовать весь комплекс мер: дифференцированное либо беспроцентное налогообложение, беспроцентные займы, снижение таможенных пошлин на ввозимое оборудование и сырье, арендной платы для производителей за размещение в торгово-логистических центрах отечественных продуктов питания.

– Мировая практика свидетельствует о том, что сельское хозяйство – это один из тех секторов экономики, в которых субсидии получили наибольшее распространение. Они помогают пре­одолевать финансовые барьеры и дают импульс для модернизации и внедрения инновационных решений, – отмечает Азимхан Сатыбалдин.

Субсидии в Казахстане необходимы по ряду причин: высокая изношенность сельскохозяйственной техники (60–70%) и ее значительное отставание от последних моделей, рост цен на оборудование, необходимость внедрения новых технологий.

Конечно, сопоставлять объемы субсидий в нашей стране с зарубежными не имеет смысла. Если мы ограничиваемся 4–5% от валовой продукции сельского хозяйства, то за рубежом речь идет о 80%.

Эффективность субсидий можно оценить положительной либо отрицательной динамикой показателей АПК. Так, в 2017 году субсидии в сельское хозяйство Казахстана составили 265,2 млрд тенге, а в 2019-м – 324 млрд тенге. При этом валовой сбор пшеницы стабильно ежегодно снижался, и в 2019 году составил только 76,4% уровня сбора 2016 года, несмотря на то, что посевные площади были увеличены.

Кстати, показатель 2016 года не достигнут и в 2020 году даже при инвестировании 294 млрд тенге. Отмечается снижение урожайности зерновых, хотя она и без того была на достаточно низком уровне. Если в 2017 году урожайность зерновых составляла 12,4 центнера с одного гектара, то в 2019 году – только 10,1 центнера с одного гектара. Опять же в 2020 году, хотя она несколько повысилась, тем не менее ее уровень оказался ниже показателя 2017 года на 0,6 центнера с гектара.

А ведь направление полученных средств на приобретение качественных семян, удобрений, средств защиты растений, обновление техники должно было способствовать повышению урожайности. Возникает вопрос об обоснованности такого распределения и степени ответственности получателей.

Анализ данных по животноводству показал более оптимис-

тичные результаты. За период 2017–2019 годов прирост поголовья лошадей составил 18%, крупного рогатого скота – 10%, овец – 4,5%.

Осмысление субсидий

– Имеет смысл пересмотреть существующее в пользу растение-

водства распределение субсидий – 51,9: 48,1%, тем более что зарубежный опыт подтверждает приоритетность субсидирования животноводства, – считает Азим­хан Сатыбалдин. – Возможно, следует подойти к дифференцированному распределению субсидий по регионам, учитывая результативность работы претендентов. Только продуманная сельскохозяйственная политика будет способствовать повышению общей конкурентоспособности сельского хозяйства и содействовать развитию сельских районов.

Большим подспорьем в вопросе кредитной поддержки субъектов АПК становится программа «Экономика простых вещей», предусматривающая финансирование отрасли в общем объеме до 700 млрд тенге.

Субсидирование государством в рамках программы до 10% от номинальной ставки гарантирует заемщикам 5-процентную ставку вознаграждения, а также продление срока кредитования до 10 лет.

– Для роста АПК необходимо упрощение системы субсидирования и кредитования, – утверждает Толеутай Рахимбеков, член НСОД, заместитель председателя партии «Ауыл». – Сегодня аграрии просто путаются в этих вопросах, потому что в нашей стране насчитывается около 60 видов субсидий, и у каждой свой особый порядок получения. Нужно сократить их количество, оставить только 5 видов, и тогда крестьяне смогут ими эффективно воспользоваться.

По его мнению, субсидировать нужно ставки вознаграждения по кредитам банков второго уровня институтам развития Холдинга «КазАгро» – АО «Аграрная кредитная корпорация» и АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

Кроме того, нуждается в субсидировании стоимость ГСМ для растениеводства, кормов, в том числе комбикормов для животноводства и птицеводства, поскольку именно затраты на корма достигают здесь 70%. Помимо этого, стоит оставить еще две субсидии: на приобретение оборудования для заготовки, хранения продукции и на стоимость услуг кооперативов своим пайщикам.

Все остальные виды субсидий, по его убеждению, необходимо отменить. В кредитовании необходимо использовать отечественный опыт финансирования через кредитные товарищества (КТ). В настоящее время около 180 КТ успешно кредитуют аграриев. Это самый эффективный инструмент.

Необходимо также максимально облегчить залоговое обеспечение кредитов. Основным залогом должны стать земля и солидарная ответственность участников КТ.