Наталья Богданова стала бронзовым призёром Азиады по боксу

В упорном поединке представительница Индии одержала победу со счётом 3:2.

Фото: НОК

Казахстанка Наталья Богданова потерпела поражение в полуфинале Азиатских игр, проходящих в Аичи и Нагое (Япония), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

В полуфинале в весовой категории до 75 кг казахстанская спортсменка встретилась с представительницей Индии Ловлиной Боргохайн.

В упорном поединке представительница Индии одержала победу со счётом 3:2.

Таким образом, Наталья Богданова завершила выступление на Азиаде с бронзовой медалью. Ранее бронзовым призёром стала Алуа Балкибекова (до 51 кг).