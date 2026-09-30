Наталья Богданова стала бронзовым призёром Азиады по боксу

В упорном поединке представительница Индии одержала победу со счётом 3:2.
Казахстанка Наталья Богданова потерпела поражение в полуфинале Азиатских игр, проходящих в Аичи и Нагое (Япония), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
В полуфинале в весовой категории до 75 кг казахстанская спортсменка встретилась с представительницей Индии Ловлиной Боргохайн.
В упорном поединке представительница Индии одержала победу со счётом 3:2.
Таким образом, Наталья Богданова завершила выступление на Азиаде с бронзовой медалью. Ранее бронзовым призёром стала Алуа Балкибекова (до 51 кг).