​National Geographic Қазақстан. Что ни страница – то открытие

От журнала трудно оторваться. Каждая страница – как окно в прекрасный и неизведанный мир. Листаешь богато иллюстрированное издание и постоянно задаешься вопросом: «Ой, а где это? А как сюда попасть? А кто снял такую красоту?» Как говорит главный редактор казахской версии Еркин Жакипов, в редакцию поступило немало благожелательных отзывов, несмотря на то что на казахском языке вышел только один номер.

Читатели благодарят за предоставленную возможность иметь популярнейший журнал на родном языке, выражают признательность за то, что ниша научных и этнографичес­ких журналов пополнилась уникальным изданием, которое откликается не только на познавательные потребности людей, но и становится увлекательнейшим гидом. Рассказывая о концепции издания, главный редактор подчеркивает, что основная задача – показать уникальную красоту Казахстана глазами мировых фотографов, популяризировать историю и науку страны, обы­чаи народа. В дальнейшем планируется создать и телеканал National Geographic на казахском языке.

Мощным стимулом для соз­дания качественного контента и продвижения имиджа нашей страны в мире станет и предстоящая выставка EXPO 2017.

Следует отметить, что журналу National Geographic 128 лет. За эти годы он обрел огромную мировую популярность и был переведен на три десятка языков. Теперь National Geographic заговорил и на казахском. Возможным же стал этот проект благодаря стараниям отечественной компании ТОО «KAZMEDIAHOLDING». Топ-менеджеры, ответственные за казахскую версию, прошли специальное обучение в США. Каждый из них знает, как удовлетворить запросы искушенного читателя. Сегодня тираж журнала – 15 000 экземпляров, но, благодаря неравнодушной аудитории издания, планируется его увеличить. Приоткрывая секреты редакционной кухни, ответственный редактор журнала Максат Ясылбайулы отметил, что материалы с языка оригинала переводят квалифицированные переводчики. Затем тексты в обязательном порядке проходят проверку в специальной исследовательской группе. У редакции журнала National Geographic Қазақстан креативная команда: Ерболат Шадрахов, Оразалы Каримбаев, Алия Ескендирова, Арай Избаев, Канат Токабаев, Даулет Сейдагалиев, Бекзат Сайназар, каждый член которой свободно говорит на казахском и английском.

Примечательно то, что, читая журнал, казахстанцы постигают не только красоту родной природы и черпают ценные знания, но и открывают богатство родного языка, способного передать смысл любого глубинного явления. Язык современен, красив и востребован. Об этом свидетельствует огромный интерес, проявленный к изданию в нашей стране. Читателей радует возможность получать исчерпывающую информацию на казахском языке.

– Нам часто звонят ученые, блогеры, фотографы и обычные читатели, – рассказывает Максат. – Порадовал нас своим звонком ученый из Института зоологии Алтай Жатканбаев, который пояснил, что слово «бородавочник» из семейства грифовых на казахском пишется «балтажұтар», а не «сақалтай».

Важное место, можно сказать главенствующее, на страницах журнала занимают фотографии. К ним особый подход, а планка отбора – мировой уровень. А что касается интересных тем, то их только успевай ловить. А разве это не новость, что сейчас у нас в стране находится путешественник Пол Салопек, который вознамерился пройти всю южную часть Казахстана? Сейчас он детально исследует свой маршрут, и уже в начале весны отправится в путь. Несомненно, впечатления, которыми он поделится с читателями National Geographic, помогут узнать о Казахстане миллионам жителей нашей планеты.

Большое значение в журнале придают не только максимально профессиональному показу многообразия и уникальности природы Казахстана, но и научным изысканиям, о которых будут рассказывать ведущие ученые нашей страны. В том, что эти статьи будут читаться с неизменным интересом, нет сомнения. Однако в журнале можно будет найти не только познавательный материал об открытиях ученых, но и увлекательные репортажи с места событий. А экспедиции по родной стране не заставят себя ждать. Как отмечает Максат Ясылбайулы, в журнале, безусловно, будет и переводной контент, но акцент все-таки будет делаться на отечественную тематику. С самого первого номера издания под прицелом журналистов оказались важные экологические проблемы страны, одна из которых – испарение и исчезновение Аральского моря.

Экспедиции и фотовыставки, которые планируются в редакции National Geographic Қазақстан – это лишь часть проекта.

Что касается просчетов и неудач, то в редакции их не боятся. «Конечно, – говорит Максат, – что-то может и не нравиться. Невозможно сделать все для всех одинаково идеально. Однако, как гласит восточная мудрость, «не ошибается только тот, кто ничего не делает».

С особой благодарностью отзываются в редакции о тех, кто максимально поддержал издание и словом, и делом. Среди тех, кто по-настоящему стал добрым другом журнала, Еркин Жакипов и Максат Ясылбайулы назвали акимов Южно-Казахстанской и Мангистауской областей – Берика Атамкулова и Алика Айдарбаева, ректора ЕНУ им. Л. Гумилева Ерлана Сыдыкова и многих других.

В редакцию постоянно пишут и звонят, спрашивая, как можно подписаться на журнал. Ответ очень прост: в отделениях Казпочты, «Евразия-пресс», «Эврика-пресс». Индекс издания – 74886.

National Geographic также выпускает книги, телепрограммы, фильмы и многое другое на 38 языках. Таким образом, вот уже второе столетие журнал не изменяет своей традиции – не затрагивать политику, предпочитая избегать ее полностью. Сегодня журнал распространяется более чем в 80 странах. Аудитория National Geographic насчитывает более 600 млн человек. Каждый выпуск завораживает миллионы любознательных читателей неповторимыми фотографиями ультра-класса, вдохновляя изменить мир к лучшему. Убедиться в этом нетрудно. Найдите журнал National Geographic Қазақстан – и увидите!