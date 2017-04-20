​Нацбанк имеет четкие ориентиры по развитию банковского рынка

– Олег Александрович, как вы оцениваете качество ссудного портфеля казахстанских банков? Официально показатели доли неработающих кредитов значительно снизились за последние несколько лет. Насколько объективно эта статистика отражает положение дел? Некоторые международные эксперты полагают, что потенциальный «навес» неработающих займов весьма высок.

– Качество портфелей банков – это один из ключевых моментов, от которого зависит будущее финансового рынка страны и его участников. По состоянию на начало марта текущего года уровень неработающих займов (с просрочкой платежа свыше 90 дней), согласно отчетности банков, предоставляемой регулятору, составил 7,32%, или 1,1 триллиона тенге, что на 3,8 триллиона тенге ниже максимального уровня, зафиксированного в 2014 году. Составляемая в соответствии с МСФО отчетность банков предполагает достаточно значительный разброс суждений менеджмента банка и его аудиторов в вопросе отнесения займов к категории неработающих займов. В 2015 году произошли сильные макроэкономические шоки, что отрицательно отразилось на финансовом состоянии и платежеспособнос­ти заемщиков банков. Однако банки стремятся отложить признание убытков по займам, в том числе за счет «искусственной» реструктуризации займов, перенося срок выплаты платежей на более поздние сроки. Такие займы в финансовых кругах называют «вечнозелеными». В результате займы, по которым фактически отсутствуют платежи, не включаются в категорию неработающих по отчетности банка. Поэтому у Национального банка есть основания полагать, что потенциальный объем неработающих займов в целом по системе превышает текущий уровень, заявленный банками в отчетности.

Таким образом, реальное качество активов банков требует дополнительной оценки из-за низкого качества финансового состояния заемщиков, практики использования «нетвердых» залогов, например денег и имущества, поступающих в будущем, страховых полисов аффилиированных компаний, гарантий физических лиц и так далее, а также невозвратного кредитования бизнеса акционеров и связанных с ними лиц. Данная ситуация не является специфичной для Казахстана, и многие регуляторы мира сталкиваются с ней. Для ее решения Нацбанк, как и регуляторы других стран, планирует проведение комплексной оценки качества активов, которая обычно сопровождается проведением стресс-теста. Комплексная оценка качества активов банков будет проводиться в текущем году по единой методологии, для того чтобы свести оценку к единому знаменателю. Для обеспечения объективности и доверия к оценкам центральные банки других стран привлекали независимых экспертов. Аналогичный подход применим и мы. Оценка качества активов банковского сектора будет проведена независимым внешним консультантом по методике, разработанной в соответствии со стандартами международной финансовой отчетности.

Понимание масштаба потенциальных проблем позволит нам конструктивно подойти к процессу внедрения системы упорядоченного разрешения проб­лем несостоятельных банков с широким применением инструментов рекапитализации и реструктуризации жизнеспособных банков и надлежащей санацией нежизнеспособных.

– Члены миссии МВФ, побывавшей в текущем году в Казахстане, призвали Нацбанк занять достаточно жесткую позицию в отношении «слабых» банков. Разделяете ли вы этот подход или готовы протягивать руку помощи финансовым институтам, оказавшимся в сложной ситуации?

– Глава государства в своем Пос­лании народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» поручил Национальному банку в рамках решения задачи по осуществлению «перезагрузки» финансового сектора выработать комплекс мер по оздоровлению банковского сектора. В частности, перед нами поставлена задача по ускорению работы по расчистке балансов банков второго уровня от «плохих» кредитов и при необходимости – обеспечению докапитализации банков со стороны акционеров.

По результатам проведенной работы по оценке качества активов и стресс-тестирования в зависимости от масштаба выявленных проблем будут приниматься соответствующие меры. Они в первую очередь включают требования по докапитализации банка со стороны его акционеров для повышения устойчивости банка. Также меры будут включать процедуры оздоровления и урегулирования проблемных банков. Поэтому действия Нацбанка по проведению стресс-теста предполагают создание правовых и экономических условий для эффективного оздоровления и урегулирования проблемных банков и наиболее безопасных подходов, обеспечивающих быстрое разрешение проблем банков без подрыва доверия к банковской системе и с минимальными государственными расходами. Своевременность и информированность при принятии мер в отношении недостаточно устойчивых банков позволяет регулятору существенно снизить общественные издерж­ки по обеспечению финансовой стабильности. Чем раньше будет выявлена проблема, тем проще будет ее решить, тем меньше ее решение потребует социальных и экономических потерь.

Национальный банк в целом придерживается позиции, в соответствии с которой на рынке должны функционировать только сильные и финансово устойчивые банки, способные выполнять требования регулятора и осуществлять свою деятельность, не подрывающую финансовую стабильность банковской системы. Слабые банки должны уйти с рынка.

Банки, которые желают остаться на рынке банковских услуг в условиях изменчивости экономической ситуации в стране и мире и вызовов, стоящих перед банковским сектором Казахстана, должны принимать соответствую­щие меры – объединяться или докапитализироваться. При этом Нацбанк поддерживает именно те инициативы банков, которые позволят обеспечить стабильность всей банковской системы. Выбранный подход соответствует текущей международной прак­тике и получил положительные отзывы от МВФ в ходе недавних встреч и обсуждений по вопросам состояния экономики и банковского сектора.

– То есть можно ожидать в текущем году новые процессы консолидации в банковском секторе?

– Повторюсь, что мы поддерживаем начатые отдельными банками инициативы по объединению, которые будут способствовать увеличению капитализации банков и улучшению действующих бизнес-процессов по обслуживанию клиентов. При этом со своей стороны мы готовы оказывать необходимую поддержку банкам по скорейшему завершению интеграционных процессов, направленных на повышение эффективности банковского бизнеса.

– При каких условиях может состояться сделка между Народным банком и Казкомом?

– В соответствии с требования­ми законодательства реализация потенциальной сделки будет возможна только при условии соблюдения прав и законных интересов депозиторов, кредиторов, иных клиентов и контрагентов банков по договорам, включая международные обязательства. Для реализации потенциальной сделки по покупке Народным банком акций АО «Казкоммерц­банк» необходимо проведение совместной независимой проверки качества активов Казкома со стороны Нацбанка и Народного банка. Количественные парамет­ры потенциальной сделки будут определены после получения результатов независимой проверки. Однако уже сейчас можно говорить однозначно, что базовым условием возможного вхождения Народного банка в капитал Казкома является докапитализация финансового института до уровня, достаточного для обеспечения его бесперебойной работы.

– Ранее сообщалось, что в рамках возможной сделки планируется задействовать АО «Фонд проблемных кредитов». Какова будет его роль в этом процессе?

– Как известно, существенная доля кредитного портфеля АО «Казкоммерцбанк» (более 50%) представлена обязательствами АО «БТА Банк». При этом активы БТА Банка относятся к активам с так называемым длительным горизонтом восстановления стои­мости. Как следствие – они не формируют достаточный уровень финансовых потоков, необходимых для их содержания АО «Казкоммерцбанк». Поэтому для обеспечения финансовой устойчивости АО «Казкоммерцбанк» необходимо на первом этапе отделить активы БТА Банка от АО «Казкоммерцбанк». Оператором на этом этапе выступит Фонд проблемных кредитов. В дальнейшем необходимо обеспечить вовлечение данных активов в экономический оборот в рамках проектов государственно-частного партнерства, в том числе региональных программ развития.

– Известно, что по поручению Главы государства в Казахстане разрабатываются законодательные изменения, направленные на внедрение риск-ориентированного надзора, который позволит регулятору принимать превентивные меры в отношении банков, которые еще не нарушили нормативы, но ведут рискованную политику. Расскажите на примере, какими могут быть эти упреждающие действия.

– Да, действительно, в рамках Послания народу Казахстана Главой государства поручено выработать комплекс мер по оздоровлению банковского сектора, обеспечить переход от формализованного подхода к риск-ориентированному надзору. Нацбанк уже приступил к разработке комплекса мер по оздоровлению банковского сектора, в рамках которого будут реализованы международные принципы регуляторного и надзорного процесса. В частности, планируется усилить работу по превентивному предупреждению кризисных явлений, не дожидаясь возникновения проблем и реализации риска. В настоящее время нами одобрены подходы к внедрению риск-ориен­тированного надзора на базе методологии, принятой в Европейском союзе. Данные подходы предполагают разработку новой надзорной модели, включающей определение методологии оценки жизнеспособнос­ти бизнес-модели и присущих ей рисков, систем управления рис­ками и внутреннего контро­ля банков, а также внутренних сис­тем определения достаточности капитала и ликвидности. Риск-ориентированный надзор предус­матривает полное изменение системы мер надзорного реагирования, в частности концептуальное изменение действующих ограниченных мер воздействия и мер раннего реагирования, оснований применения санкций и принудительных мер. Данная надзорная модель позволит поэтапно снижать степень подверженности банков различным рис­кам путем совершенствования систем управления ими.

В 2017 году Нацбанком планируется внедрение единой методики оценки провизий с соответствующей корректировкой капитала банка (уменьшение регуляторного собственного капитала на разницу между регуляторными провизиями и провизиями по МСФО). Помимо этого, будут ужесточены подходы к оценке сделок банков со связанными лицами и сделок на льготных условиях. Будут также рассмот­рены вопросы усиления ответственности аудиторов и оценщиков за сокрытие информации об ухудшении финансового состояния банка, вплоть до запрета на осуществление деятельности на финансовом рынке.

Наряду с этим на законодательном уровне будет усилен мандат Национального банка в части проведения принудительной реструктуризации структуры капитала банка и упрощения процесса объединения банков.