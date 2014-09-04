Нацбанк может пересмотреть коридор колебаний курса национальной валюты Экономика 665 Динара ЮСУПОВА, Алматы

Национальный банк совместно с Ассоциацией развития исламских финансов провели IV Казахстанскую исламскую финансовую конференцию. Это ежегодный форум, на котором ведущие меж­дународные и отечественные экс­перты обсуждают актуальные вопросы развития исламского финансирования в Казахстане.



В ее работе приняли участие представители финансовых и образовательных сфер Великобритании, Исламского банка развития, Исламского международного рейтингового агентства, Исламской международной корпорации по управлению ликвидностью, а также финансовых институтов Турции, Швейцарии, Бахрейна, России и Казахстана.



На форуме также выступил председатель НБ РК, который сделал резонансное сообщение о том, что НБ РК рассматривает вопрос о возможном расширении валютного коридора от нынешних ± 3 тенге от 185 до нового коридора: от + 3 до – 15. То есть новый коридор может быть установлен в пределах 170–188 тенге за доллар. Решение может быть принято уже на этой неделе, но оно будет зависеть от складывающейся финансовой обстановки.