Нацбанк начал раскрывать информацию о трансфертах из Нацфонда

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В рамках реализации поручения Главы государства по итогам второго заседания Национального совета общественного доверия, а также в целях повышения прозрачности и доверия к курсовой политике, Национальный банк приступает к публикации информации об объемах конвертаций и трансфертов Национального фонда, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.
Информация будет ежемесячно публиковаться в разделе "Статистика" и будет содержать сведения об объеме трансферта из Национального фонда, объеме проведенных операций за предыдущий месяц.
"В январе 2020 года объем выделенных гарантированных трансфертов из Национального фонда составил 575 млрд тенге. В целях выделения гарантированных трансфертов был, прежде всего, использован остаток средств на тенговом счете Национального фонда, пополнение которого произошло ввиду больших нетто-поступлений в Национальный фонд в ноябре и декабре 2019 года", – говорится в сообщении.
С учетом остатка на тенговом счете, а также с учетом поступлений в Национальный фонд в январе 2020 года, для обеспечения выделения гарантированных трансфертов Национальный банк проводил операции по конвертации валютных активов Национального фонда на общую сумму 489,4 млн долл. США (185,9 млрд тенге).