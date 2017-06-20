Нацбанк намерен улучшить работу с информагентствами
Национальный банк активно работает над улучшением взаимодействия с медиапространством. Об этом глава финрегулятора Данияр Акишев сообщил на встрече с редакторами казахстанских и зарубежных информационных агентств, передает Kazpravda.kz.
"К работе Национального банка традиционно приковано пристальное внимание. Мы понимаем, что на запросы общества нужно реагировать оперативно и качественно, чтобы не создавался информационный вакуум. Поэтому сейчас мы активно работаем над улучшением взаимодействия с медиапространством. И сегодняшняя встреча – очередной шаг в этом направлении", – сказал Акишев.
Посредством СМИ Нацбанк, по словам Акишева, намерен вернуть доверие общества.
"Для нас очень важным является восстановление доверия к Нацбанку как органу, который осуществляет денежно-кредитную политику и финансовое регулирование, а также информирование участников рынка и населения, в том числе через средства массовой информации, о предпринимаемых Национальным банком мерах", – продолжил он.
Прозрачность и открытость являются одним из залогов успешного проведения денежно-кредитной политики, приводят к повышению доверия населения и участников рынка в целом к финрегулятору, заметил его руководитель. Главное, на его взгляд, чтобы коммуникационная политика была понятной общественности, которая получает новости финансово-экономической тематики через призму электронных СМИ – основных поставщиков оперативной деловой информации.
"Для нас также очень важно, чтобы сохранялись объективность и достоверность передаваемых данных через средства массовой информации. Обеспечение должного уровня транспарентности позволяет повысить доверие населения к Национальному банку, снизить инфляционные и девальвационные ожидания и более эффективно проводить денежно-кредитную политику. Мы проводим систематическую работу по укреплению коммуникационных связей для более эффективной работы со СМИ, общественностью и рынком", – заключил Данияр Акишев.
В целом, участники встречи в неформальной обстановке обсудили тенденции, которые наблюдаются в финансовом секторе страны, факторы, влияющие на уровень инфляции, базовую ставку и валютный курс, а также коммуникационную политику Национального банка Казахстана.