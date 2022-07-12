Нацбанк не "держит" курс рубля – Галымжан Пирматов

О том, как на сегодняшний день формируется курс тенге к российскому рублю, рассказал председатель Национального банка Галымжан Пирматов в интервью "Егемен Казахстан", передает Kazpravda.kz.

– Почему Нацбанк не рассматривает вопрос формирования прямого курса тенге к рублю?

– Национальный банк в валютной политике остается приверженным принципам свободного плавания обменного курса и не "держит" курс рубля.

В течение июня произошло значительное укрепление рубля ко всем валютам, в первую очередь к доллару США. Такое значительное укрепление происходило на фоне введенных в РФ мер контроля движения капитала, высоких цен на основные экспортные товары и энергоресурсы вкупе с сокращением импорта. Несмотря на значительное смягчение введенных ранее валютных ограничений, российский рубль продолжил укрепление на фоне высоких цен на нефть и газ и низких объемов импорта.

Здесь важно понимать, что обменный курс тенге по отношению к российскому рублю не формируется напрямую, а полностью зависит от того, как ведут себя индивидуально тенге и рубль по отношению к доллару США. Рынок тенге/рубль недостаточно глубокий и ликвидный для самостоятельного формирования. Это связано с торговым дисбалансом между РФ и РК, а также с тем, что казахстанские экспортеры не продают свою продукцию в Российскую Федерацию за тенге. В отличие от российских экспортеров, которые большинство своего экспорта в Казахстан продают за российские рубли. Соответственно, это приводит к низкому спросу на тенге в РФ.

Следование политике плавающего обменного курса исключает накапливание дисбалансов и одновременно позволяет сохранить золотовалютные резервы страны. Поэтому какие-либо манипуляции с курсом национальной валюты в целях воздействия на паритет с рублем или любой другой валютой исключены.