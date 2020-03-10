Нацбанк повысил базовую ставку до 12%

Национальный банк РК повысил базовую ставку до 12%. Об этом на заседании Правительства сообщил глава Нацбанка Ерболат Досаев, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"На фоне возросших рисков со стороны внешнего сектора необходимо обеспечить поддержание стабильности цен, а также защиту обменного курса тенге. Поэтому в рамках своего мандата Национальный Банк на внеочередном заседании принял решение с 10 марта т.г.повысить базовую ставку до 12% с процентным коридором +/- 1,5 п.п", - сообщил Досаев.
По его словам, повышение базовой ставки создаст условия для сохранения макроэкономической и финансовой стабильности, предупреждения негативного влияния внешнихрынков на внутренние цены и уровень долларизации.
"Национальный Банк подтверждает приверженность режиму свободно плавающего обменного курса тенге. Тем не менее, в изменившихся условиях не исключается проведение валютных интервенций для обеспечения стабильности финансовой системы. Национальный Банк внимательно следит за развитием ситуации в мировой экономике и на международных рынках и готов, в случае необходимости, принять дополнительные меры для обеспечения стабильности на финансовом рынке Казахстана", - заключил глава Нацбанка.