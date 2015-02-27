Нацбанк продлил до конца года срок обращения старых купюр в 2 000 тенге

Граждане Казахстана смогут использовать банкноты номиналом 2 000 тенге образца 2006 года до конца текущего года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службе Национального банка. Они будут в обращении параллельно с новыми банкнотами выпуска 2012 года.
"Установить период параллельного обращения банкнот номиналом 2 000 тенге образца 2006 года и образца 2012 года с 29 марта 2013 года по 31 декабря 2015 года. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования", – указывается в распространенном сообщении.
В постановлении
главы Нацбанка "Об установлении периода параллельного обращения банкнот номиналом 2 000 тенге образца 2006 года и образца 2012 года" от 27 мая 2013 года говорилось, что купюры двух образцов будут одновременно "ходить" в стране до 28 марта 2015 года.
Кроме того, установлен период параллельного использования банкнот номиналом 1 000 тенге образца 2006 года и образца 2014 года.
"Установить период параллельного обращения банкнот номиналом 1 000 тенге образца 2006 года (далее – денежный знак старого образца) и образца 2014 года (далее – денежный знак нового образца) с 1 декабря 2014 года по 31 декабря 2016 года", – говорится в другом постановлении главы Нацбанка.
В период параллельного обращения денежных знаков старого и нового образцов банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, обязаны без ограничений принимать и выдавать указанные банкноты.