Нацбанк провел валютные интервенции для стабилизации курса тенге

Экономика
Иллюстративное фото с сайта pixabay.com
Национальный банк РК провел валютные интервенции для стабилизации курса тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.   

"На глобальных фондовых и валютных рынках наблюдается ухудшение ситуации. Распространение коронавируса СOVID-19 и недостижение договорённостей странами ОПЕК и ОПЕК+ о сокращении добычи нефти усиливают риски замедления мировой экономики. Цены на нефть с 6 марта 2020 года снизились с $50 до $35 долларов за баррель или более чем на 30%. Валюты развивающихся рынков, в том числе торговых партнеров Казахстана, слабеют", – говорится в сообщении.

Учитывая внешние условия, Национальный банк 10 марта 2020 года для стабилизации ситуации на валютном рынке проводил валютные интервенции.

"Впервые на валютных торгах АО "Казахстанской фондовой биржи" был активизирован метод франкфуртского аукциона. Инструмент был разработан биржей совместно с Национальным банком для предотвращения необоснованной волатильности. Национальный банк не допустит дестабилизации ситуации и осуществляет постоянный мониторинг валютного рынка. В случае необходимости валютные интервенции будут возобновлены", – подчеркнули в финрегуляторе.

Отмечается, что в рамках политики транспарентности все валютные операции Национального банка будут освещаться через публичные заявления.

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