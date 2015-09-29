Нацбанк провел валютные интервенции в объеме $58,5 млн

Экономика
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Ксения Воронина
Фото с сайта forex.ru
В понедельник, 28 сентября, Национальный банк продолжил проведение валютных интервенций на торгах АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) в объеме $58,5 млн, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

Напомним, что в связи с возросшей волатильностью обменного курса тенге, которая обусловлена спекулятивными операциями участников валютного рынка, в условиях отсутствия объективных и существенных изменений фундаментальных макроэкономических факторов Национальный банк Республики Казахстан принял решение провести с 16 сентября 2015 года валютные интервенции – с целью стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке – в размере $144 млн.

В течение сентября Нацбанк также проводил интервенции в размере $270,4 млн, $67,2 $213,1 млн, $41,95 млн.

Нацбанк напоминает, что обменный курс тенге формируется на основе фундаментальных внутренних и внешних макроэкономических факторов.

При этом Национальный банк не вмешивается в формирование рыночного уровня обменного курса тенге, но оставляет за собой возможность участия на внутреннем валютном рынке путем проведения валютных интервенций в случае необходимости обеспечения стабильности финансовой системы страны.

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