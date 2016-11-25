Нацбанк РК выпустил в обращение памятные монеты "Қырқынан шығару"

Национальный Банк Республики Казахстан 25 ноября 2016 года выпускает в обращение памятные монеты "Қырқынан шығару" из серии монет "Обряды, национальные игры Казахстана" из серебра "proof" качества номиналом 500 тенге и из сплава нейзильбер номиналом 100 тенге, передает Kazpravda.kz.
Қырқынан шығару – древний обряд, проводимый ребенку, которому исполнилось 40 дней от рождения. Суть обряда заключается в купании ребенка в соленой воде, объем которой равен 40 ложкам. В чашу с водой также кладут серебряные украшения, монеты, поскольку издревле серебро символизирует чистоту, считается оберегом от злых духов. В обряде участвуют только женщины, и каждая из них, наливая воду на ребенка ложкой, говорит ему добрые пожелания и наставления. Считается, что после проведения данного обряда ребенку можно устраивать смотрины.
Монеты из серебра и сплава нейзильбер имеют идентичные изображения лицевых и оборотных сторон. Изображения на серебряных монетах "proof" качества расположены на зеркальной поверхности.
На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части на орнаментальном фоне изображен герб Республики Казахстан. В нижней части – число ("500" на серебряной монете, "100" на монете из сплава нейзильбер) и надпись "ТЕҢГЕ", обозначающая номинал монеты. В левом и правом секторах зеркально изображен элемент национального орнамента. По окружности – надписи "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ" на государственном языке и "РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН" на русском языке.
На оборотной стороне (реверсе) монет запечатлен эпизод национального обряда қырқынан шығару. В левой части размещен логотип Национального Банка Республики Казахстан. По окружности – надпись "ҚЫРҚЫНАН ШЫҒАРУ" на государственном языке, число "2016", обозначающее год чеканки, надпись "Ag 925 24 g", обозначающая металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу (только на монете из серебра).
Изображения и надписи на лицевой и оборотной сторонах монет рельефные, по окружности проходит выступающий кант. Боковая поверхность (гурт) рифленая.
Монеты изготовлены: из серебра 925-й пробы, масса – 24 г, диаметр – 37 мм, качество изготовления – "proof", максимальный тираж – 3 тыс. штук; из сплава "нейзильбер", диаметр – 31 мм, масса – 11,17 г, тираж – 100 тыс. штук.
Памятные монеты номиналом 500 тенге и 100 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.
Памятные монеты "proof" качества предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Они выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального Банка Республики Казахстан на государственном, русском и английском языках.
Шесть тысяч экземпляров памятных монет из сплава нейзильбер изготовлены улучшенным качеством и упакованы для продажи в специальные пластиковые термовакуумные упаковки.
Приобрести монеты можно во всех филиалах Национального Банка Республики Казахстан, а монеты из серебра также через Интернет – магазин на сайте НБРК www.nationalbank.kz "Интернет-магазин монет". В городе Алматы по адресу: улица Панфилова, 98.
Қырқынан шығару – древний обряд, проводимый ребенку, которому исполнилось 40 дней от рождения. Суть обряда заключается в купании ребенка в соленой воде, объем которой равен 40 ложкам. В чашу с водой также кладут серебряные украшения, монеты, поскольку издревле серебро символизирует чистоту, считается оберегом от злых духов. В обряде участвуют только женщины, и каждая из них, наливая воду на ребенка ложкой, говорит ему добрые пожелания и наставления. Считается, что после проведения данного обряда ребенку можно устраивать смотрины.
Монеты из серебра и сплава нейзильбер имеют идентичные изображения лицевых и оборотных сторон. Изображения на серебряных монетах "proof" качества расположены на зеркальной поверхности.
На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части на орнаментальном фоне изображен герб Республики Казахстан. В нижней части – число ("500" на серебряной монете, "100" на монете из сплава нейзильбер) и надпись "ТЕҢГЕ", обозначающая номинал монеты. В левом и правом секторах зеркально изображен элемент национального орнамента. По окружности – надписи "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ" на государственном языке и "РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН" на русском языке.
На оборотной стороне (реверсе) монет запечатлен эпизод национального обряда қырқынан шығару. В левой части размещен логотип Национального Банка Республики Казахстан. По окружности – надпись "ҚЫРҚЫНАН ШЫҒАРУ" на государственном языке, число "2016", обозначающее год чеканки, надпись "Ag 925 24 g", обозначающая металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу (только на монете из серебра).
Изображения и надписи на лицевой и оборотной сторонах монет рельефные, по окружности проходит выступающий кант. Боковая поверхность (гурт) рифленая.
Монеты изготовлены: из серебра 925-й пробы, масса – 24 г, диаметр – 37 мм, качество изготовления – "proof", максимальный тираж – 3 тыс. штук; из сплава "нейзильбер", диаметр – 31 мм, масса – 11,17 г, тираж – 100 тыс. штук.
Памятные монеты номиналом 500 тенге и 100 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.
Памятные монеты "proof" качества предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Они выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального Банка Республики Казахстан на государственном, русском и английском языках.
Шесть тысяч экземпляров памятных монет из сплава нейзильбер изготовлены улучшенным качеством и упакованы для продажи в специальные пластиковые термовакуумные упаковки.
Приобрести монеты можно во всех филиалах Национального Банка Республики Казахстан, а монеты из серебра также через Интернет – магазин на сайте НБРК www.nationalbank.kz "Интернет-магазин монет". В городе Алматы по адресу: улица Панфилова, 98.