Нацбанк скоро начнет "оздоравливать" банки

Экономика
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Фото с сайта kapital.kz
Национальный банк разработал и в ближайшее время начнет реализацию программы оздоровления банковского сектора. Об этом сообщил председатель финрегулятора  Данияр Акишев, передает Kazpravda.kz

"Национальный банк за счет собственных средств обеспечит предоставление банкам долгосрочного займа при условии докапитализации со стороны акционеров банков", – рассказал Акишев в ходе заседания Правительства.

Он также отметил, что усиление регуляторно-надзорных функций Нацбанка будет направлено на повышение требований к качеству активов банков, к проведению сделок со связанными лицами, к залоговому обеспечению, на унификацию подхода по оценке провизий, а также на ужесточение регулирования деятельности аудиторских компаний и оценщиков на финансовом рынке.

Напомним, в начале марта Президент подписал указ, предусматривающий выделение из Национального фонда 1 092 941 288 400 тенге на оздоровление банковского сектора.

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