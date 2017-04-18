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Национальный банк разработал и в ближайшее время начнет реализацию программы оздоровления банковского сектора. Об этом сообщил председатель финрегулятора Данияр Акишев, передает Kazpravda.kz
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"Национальный банк за счет собственных средств обеспечит предоставление банкам долгосрочного займа при условии докапитализации со стороны акционеров банков", – рассказал Акишев в ходе заседания Правительства.
Он также отметил, что усиление регуляторно-надзорных функций Нацбанка будет направлено на повышение требований к качеству активов банков, к проведению сделок со связанными лицами, к залоговому обеспечению, на унификацию подхода по оценке провизий, а также на ужесточение регулирования деятельности аудиторских компаний и оценщиков на финансовом рынке.
Напомним, в начале марта Президент подписал указ, предусматривающий выделение из Национального фонда 1 092 941 288 400 тенге на оздоровление
банковского сектора.