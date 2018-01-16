Нацбанк снижает ставку

Национальный банк вчера объявил о снижении базовой ставки сразу на 0,5 процентного пункта – с 10,25 до 9,75%. Таким образом, финансовый регулятор продолжил процесс смягчения денежно-кредитной политики, проводимой в последние годы: в 2016 году Нацбанк поэтапно снизил базовую ставку с 17 до 12%, а в 2017-м трижды снижал ее, доведя до уровня в 10,25%.

– Напомню, что еще в январе 2017-го базовая ставка составляла 12%. Решение по ее снижению обусловлено положительными итогами прошлого года и ожиданиями благоприятного развития экономической ситуа­ции в 2018-м. Оно подтверждает уверенность Национального банка в сохранении инфляции в пределах нового целевого коридора 5–7% в 2018 году и в посте­пенном дости­жении средне­срочной цели в 4% в 2020-м. Могу констатировать, что мы переходим от этапа антикризис­ного управления на денежном рынке к перио­ду восстановления и усиления действенности каналов транс­миссионного механизма денежно-кредитной политики по дости­жению конечных целей по инфляции, – сказал председатель Национального банка Данияр Акишев, комментируя принятое решение.

Он также отметил, что Нацио­нальный банк не исключает дальнейшего снижения базовой ставки в 2018 году.

– Смягчение денежно-кредитной политики продолжится, если условия торговли и ситуация в странах – торговых партнерах останутся позитивными, тренды, которые способствовали улучшению ситуации в экономике Казахстана в 2017 году, продолжатся и в году текущем, и в целом прогнозная и фактическая динамика инфляции будут соответствовать друг другу, – отметил глава НБ РК.

Одним из основных ориентиров, принимаемых во внимание при установлении базовой ставки, является уровень инфляции. Этот показатель по итогам прошлого года сложился на уровне 7,1%, что оказалось лучше прогноза. Ожидалось, что инфляция к концу года достигнет верхней границы прогнозного коридора в 6–8% и составит 7,5–7,7%.

– Замедление инфляции вызва­но во многом стабилизацией цен на рынках отдельных товаров и услуг. В частности, в декабре снизились цены на бензин после его удорожания в осенние месяцы. Отмечается более медленный рост цен на товары длительного пользования на фоне низкого потребительского спроса. Рост цен на продовольственные товары и услуги отражал историческую динамику и в целом соответствовал прогнозам. Положительный вклад в замедление годовой инфляции также внесла низкая волатильность обменного курса тенге, – сказал Данияр Акишев.

Позитивное влияние на уровень инфляции оказывает и ситуация на сырьевых и товарных рынках, где наблюдается стабильный рост нефтяных котировок.

– С конца октября цена на нефть стабильно формируется на уровне выше 60 долларов за баррель. Индекс мировых цен в ожидании роста производства на международных рынках сельскохозяйственной продукции в 2018 году сохранится на существующем уровне, не оказывая проинфляционное давление на внутренние цены, – отметил глава Национального банка.

В свою очередь позитивная динамика на внешних рынках оказала стабилизационное влия­ние на внутренний валютный рынок, где тенге по итогам 2017 года показал укрепление на 0,3% и продолжает укрепляться в текущем году.

Золотовалютные резервы Национального банка, по предварительным данным, за год выросли на 4,7%, или на 1,4 млрд долларов и составили 31,1 млрд долларов. Валютные активы Национального фонда достигли 57,7 млрд долларов. Таким образом, международные резервы страны в совокупнос­ти составили 88,8 млрд долларов.

По словам Данияра Акишева, денежно-кредитные условия сохра­няются на нейтральном уровне, а текущий уровень базовой ставки в реальном выражении обеспечивает достижение целевого ориентира по инфляции на 2018 год (5–7%) и соответствует долгосрочному потенциальному росту экономики.