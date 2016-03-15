Нацбанк сохранил базовую ставку Статьи 656 Алла ДЕМЕНТЬЕВА

Ставки по операциям постоянного доступа сохранены: на уровне 19% – по предоставлению ликвидности и 15% – по изъятию ликвидности. Как отмечается в сообщении, при принятии решения учитывались риски обеспечения стабильности цен, поддержания финансовой стабильности и перспектив экономического роста. Сохранение прежней ставки в условиях экономического замедления отражает необходимость поддержания спроса на тенговые активы.



Ситуация на внутреннем финансовом рынке свидетельствует о стабилизации в валютных предпочтениях банковских вкладчиков – остановился процесс долларизации депозитов в банках, отмечает регулятор. Меры Национального банка по повышению привлекательности тенговых инструментов будут продолжать оказывать влия­ние на постепенное изменение предпочтений населения в пользу депозитов в национальной валюте.



По итогам февраля уровень инфляции составил 15,2% в годовом выражении. Факторы, определяющие динамику инфляции, остались прежними. НБ РК ожидает, что инфляция во втором полугодии будет замедляться, и к концу года приблизится к верхней границе целевого коридора, т. е. к 6–8%.

Очередное решение Национального банка РК по базовой ставке будет объявлено 5 мая.

