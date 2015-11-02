Нацбанк в октябре продал $3,9 млрд из Нацфонда

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В октябре 2015 года объем продаж долларов из Национального фонда РК составил порядка $3,9 млрд, из которых эквивалент $2,7 млрд пошли на покупку облигаций АО "Самрук-Казына", передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Национального банка.
Как пояснили в главном финрегуляторе, в прошлом месяце Национальный банк осуществлял конвертацию долларов США из Нацфонда в тенге на внутреннем валютном рынке для продолжения финансирования программы "Нурлы жол" и других трансфертов, одобренных Советом по управлению Национальным фондом.
В то же время, по предварительной оценке Национального банка, объем валовых международных резервов за месяц вырос на 1,6% и составил $28,66 млрд на конец октября 2015 года.