Нацбанк выпустил серебряные монеты из серии «Магические символы»

Фото: Нацбанк

Монеты можно купить в интернет-магазине, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Нацбанк

Они изготовлены из серебра 925 пробы со вставкой из сердолика.

Масса монеты - 20 грамм, диаметр 33 мм, качество изготовления «antique silver», номинал - 1 000 теңге, тираж изготовления 5 000 штук.

Название «AQYQ» отсылает к казахскому слову «ақық», которым обозначают полудрагоценные камни группы халцедона, используемые в украшениях и декоративных изделиях.

В оформлении монеты отражены традиции казахского ювелирного искусства: зернь, орнамент на оборотной стороне, а также техника инкрустации сердоликом. В верхней части монеты есть отверстие для цепочки или шнурка, чтобы носить ее как украшение.

Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Казахстана по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.