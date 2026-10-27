Нацбанк выпустил серебряные монеты из серии «Магические символы»

Банки и финансы

Национальный Банк выпустил коллекционную монету «AQYQ» из серии монет «Магические символы»

Фото: Нацбанк

Монеты можно купить в интернет-магазине, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Нацбанк

Они изготовлены из серебра 925 пробы со вставкой из сердолика.

Масса монеты - 20 грамм, диаметр 33 мм, качество изготовления «antique silver», номинал - 1 000 теңге, тираж изготовления 5 000 штук.

Название «AQYQ» отсылает к казахскому слову «ақық», которым обозначают полудрагоценные камни группы халцедона, используемые в украшениях и декоративных изделиях.

В оформлении монеты отражены традиции казахского ювелирного искусства: зернь, орнамент на оборотной стороне, а также техника инкрустации сердоликом. В верхней части монеты есть отверстие для цепочки или шнурка, чтобы носить ее как украшение.

Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Казахстана по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

#Нацбанк #коллекция #монета

Популярное

Все
Кто стал обладателем "Золотого мяча"-2026
В Казахстане в этом году задержали более 500 человек, разыскиваемых в других странах
Подростка зажало жаткой комбайна в Туркестанской области
Крупный мясоперерабатывающий завод открыли в Алматинской области
Актриса Шугыла Ешен получила престижную международную награду
Первый многофункциональный комплекс появится в городе Алатау
Жания Бекмухамбетова выиграла «серебро» турнира по настольному теннису в Италии
Троих подозреваемых задержали после смертельной драки в Кызылорде
Нацбанк выпустил серебряные монеты из серии «Магические символы»
В Алматы привлекали средства граждан под видом потребительского кооператива - АФМ
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
Досадная осечка в Хабаровске
В Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента
Золотая Орда: северная степь была частью большого евразийского мира
Таза Қазақстан: масштабная трансформация общественного сознания
Жителей Атырау беспокоит качество воздуха
Документы почти на 5 млрд долларов подписали на полях KGIR в Шымкенте
Национальная академия наук отметила 80-летие
Глава государства провел заседание Совета Безопасности по вопросам военной реформы
Более 900 борцов со всего мира выступят в Астане
Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
Участницы Итогового турнира WTA
Страны ЦА и США нацелены на укрепление долгосрочного партнерства
Два Дворца школьников открыли в столице
В СКО выявили 14 случаев мошенничества под предлогом голосования за детей
Для талантов нет границ
Двухтомную энциклопедию «Түркістан» презентовали в Астане
Будущее зависит от каждого из нас
KGIR-2026: Премьер обсудил с иностранными инвесторами совместные проекты
Между узнаваемостью и неизвестностью
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
Распоряжение Главы государства о назначении
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
На встрече с Халық Қаһарманы
День учителя отмечают в Казахстане
Курс на развитие
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира
Токаев освободил от должностей трех представителей руководства Минобороны
Азамат Хасенов стал замначальника СГО РК – командующим Силами особого назначения
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Минздрав Казахстана сделал заявление по ситуации с инфекцией в России

Читайте также

Глава Нацбанка выступил с заявлением по базовой ставке
3 млрд тенге ежегодно: Отбасы банк и акимат Ұлытау подписал…
Казахстанские банки потеряли 670 млрд тенге за месяц – Rank…
Отсрочка по кредитам для военнослужащих: что нужно знать

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]