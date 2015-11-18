Нацбанк знает способы возвращения доверия казахстанцев к тенге

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Глава Национального банка РК Данияр Акишев перечислил механизмы, с помощью которых он намерен вернуть доверие к государственной валюте, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
"Первое, с чего мы должны начать, это восстановить доверие к Национальному банку. Важное в этом направлении – информационная политика: это наша открытость обществу, наша готовность объяснять все факторы, которые влияют на курс, на инфляцию и на наши действия. Мы планируем максимально освещать нашу работу в Парламенте, Правительстве и СМИ. Я, мои заместители, руководство подразделений будут постоянно присутствовать в СМИ и разъяснять обществу, что происходит", – разъяснил стратегию Акишев в ходе расширенного заседания Правительства в Акорде.
Также председатель Нацбанка высказал мнение, что процесс дедолларизации не должен осуществляться за счет населения.
"Мы должны создавать правильные, прежде всего, экономические стимулы для того, чтобы население хранило деньги в тенге. Административные рычаги в данном случае также требуют дополнительного обсуждения и при необходимости корректировки", – отметил он.
В свою очередь Нурсултан Назарбаев отметил, что Национальный банк – главный и единственный орган, "который человеческим языком объясняет народу, что творится в финансовом мире в целом и что происходит у нас, чтобы люди были в этом плане образованы".
"В последнее время этого не случалось, не объясняли происходящие события в мире. Понимание для людей очень важно. При всех делах в стране своевременно выполнять социальные обязательства очень важно. Я надеюсь, что и доверие к банку, и доверие к тенге восстановится, другого у нас нет. Население должно понимать, что, во-первых, это выгодно нашим гражданам, выгодно стране, в которой мы живем, это выгодно экономике, через которую мы улучшаем благосостояние всех казахстанцев", – резюмировал Елбасы.