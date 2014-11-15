Послание Президента
Нацеленность на конечный результат
Сергей ОСАНОВ
Вчера в Үкімет Үйі состоялось очередное заседание Правительства под председательством Премьер-Министра РК Карима Масимова.

В целях реализации Послания Президента народу Казахстана "Нұрлы жол – Путь в будущее" Правительством рассмотрены и одобрены изменения и дополнения в Прогноз социально-экономического развития на 2015–2019 годы, а также параметры республиканского бюджета на 2015–2017 годы.

Проект Общенационального плана по реализации Послания Президента народу Казахстана "Нұрлы жол – Путь в будущее" представил министр национальной экономики Ерболат Досаев.

– Проект Общенационального плана нацелен на реализацию новой экономической политики "Нұрлы жол" и состоит из 25 мероприятий по нескольким направлениям. Первое – разработка и внесение на подпись Главе государства соответствующих решений по выделению из Национального фонда второго транша в размере 500 миллиардов тенге, а также 3 миллиардов долларов ежегодно на 2015–2017 годы. Кроме этого, предусматривается внесение соответствующих изменений в проект республиканского бюджета, – сказал Е. Досаев.

Второе – разработка государственной программы инфраструктурного развития на 2015–2019 годы в рамках новой экономической политики "Нұрлы жол". В Послании Главы государства озвучены 7 основных ее направлений, которые будут также отражены в Общенациональном плане в виде отдельных мероприятий с конечным результатом.

Третье направление – работа с меж­дународными финансовыми организациями. В соответствии с Посланием Президента в Общенациональный план включены мероприятия по привлечению кредитных линий для развития МСБ, а также софинансированию проектов по модернизации систем тепло- и водоснабжения на региональном уровне.

Кроме этого, в Общенациональном плане отдельно отражены следующие мероприятия, реализуемые за счет средств, выделяемых в рамках второго транша из Национального фонда: дополнительная капитализация Фонда проблемных кредитов, строительство объектов для выставки "ЭКСПО-2017", начало строительства нового терминала и реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Астаны.

– Общенациональный план охватывает все положения Послания Главы государства и должен послужить основой реализации новой экономической политики "Нұрлы жол", – заключил Е. Досаев.

Представленный проект Общенационального плана Правительством одобрен.

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