Послание Президента Нацеленность на конечный результат Сергей ОСАНОВ

Вчера в Үкімет Үйі состоялось очередное заседание Правительства под председательством Премьер-Министра РК Карима Масимова.



В целях реализации Послания Президента народу Казахстана "Нұрлы жол – Путь в будущее" Правительством рассмотрены и одобрены изменения и дополнения в Прогноз социально-экономического развития на 2015–2019 годы, а также параметры республиканского бюджета на 2015–2017 годы.



Проект Общенационального плана по реализации Послания Президента народу Казахстана "Нұрлы жол – Путь в будущее" представил министр национальной экономики Ерболат Досаев.



– Проект Общенационального плана нацелен на реализацию новой экономической политики "Нұрлы жол" и состоит из 25 мероприятий по нескольким направлениям. Первое – разработка и внесение на подпись Главе государства соответствующих решений по выделению из Национального фонда второго транша в размере 500 миллиардов тенге, а также 3 миллиардов долларов ежегодно на 2015–2017 годы. Кроме этого, предусматривается внесение соответствующих изменений в проект республиканского бюджета, – сказал Е. Досаев.



Второе – разработка государственной программы инфраструктурного развития на 2015–2019 годы в рамках новой экономической политики "Нұрлы жол". В Послании Главы государства озвучены 7 основных ее направлений, которые будут также отражены в Общенациональном плане в виде отдельных мероприятий с конечным результатом.



Третье направление – работа с меж­дународными финансовыми организациями. В соответствии с Посланием Президента в Общенациональный план включены мероприятия по привлечению кредитных линий для развития МСБ, а также софинансированию проектов по модернизации систем тепло- и водоснабжения на региональном уровне.



Кроме этого, в Общенациональном плане отдельно отражены следующие мероприятия, реализуемые за счет средств, выделяемых в рамках второго транша из Национального фонда: дополнительная капитализация Фонда проблемных кредитов, строительство объектов для выставки "ЭКСПО-2017", начало строительства нового терминала и реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Астаны.



– Общенациональный план охватывает все положения Послания Главы государства и должен послужить основой реализации новой экономической политики "Нұрлы жол", – заключил Е. Досаев.



Представленный проект Общенационального плана Правительством одобрен.

