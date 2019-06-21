Нацелены на победу

Турнир организован Ассоциацией джиу-джитсу РК совместно с Международной федерацией джиу-джитсу (JJIF) при поддержке Министерства культуры и спорта и акимата Нур-Султана. В состязаниях принимают участие около 300 спортсменов из 10 стран мира (ОАЭ, Бразилия, Иордания, Афганистан, Туркменистан, Монголия, Таджикистан, Россия, Узбекистан и Казахстан).

В рамках Nur-Sultan Grand Prix также запланирован международный турнир Festival Nur-Sultan open для начинающих атлетов, в котором примут участие около 500 молодых джитсеров в возрас­те от 8 до 21 года. Спортсмены соревнуются по дисциплинам Ne-Waza, Fighting, DUO и Contact System.

– В последнее время наблюдается большой рост и повышенный интерес к джиу-джитсу в Казахстане, – говорит руководитель управления культуры и спорта столицы, президент Ассоциации джиу-джитсу РК Болат Мажагулов. – В настоящее время в республике функ­ционируют около 100 залов, в которых тренируются более 15 тысяч спортсменов. Официальные областные филиалы ассоциации имеются во всех регионах страны.

На тренировке сборной команды Казахстана в канун турнира Болат Мажагулов, а также известные зарубежные специалисты Марко Алмейда (Бразилия) и Мишель ван Райт (Голландия), помогавшие готовить команду к соревнованиям, выразили уверенность в успешном выступлении сборной Казахстана на данном турнире и пожелали спортсменам удачи.

Отметим также, что престиж джиу-джитсу растет и на мировом уровне. Этот вид спорта официально вошел в программу 19-х летних Азиатских игр 2022 года, что, по мнению организаторов, позволит в ближайшем будущем стать ему и олимпийским видом спорта.