​Нацелены на практическое сотрудничество

В мероприятии также приняли участие руководители и ответственные сотрудники государственных органов двух стран.
Стороны рассмотрели вопросы укрепления партнерства Казахстана и Таджикистана в сфере борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом, противодействия нелегальной миграции. Обсудили военно-политическую ситуацию в Афганистане и меры по противодействию вызовам и угрозам, исходящим из данного региона.
Наряду с этим Владимир Жумаканов акцентировал внимание на важности двустороннего взаимодействия в вопросах борьбы с трансграничной организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков. Сторонами было предложено на постоянной основе обмениваться опытом в сфере информационной безопасности, а также проводить рабочие встречи специалистов двух стран.
С учетом обсуждения советы безопасности Республики Казахстан и Республики Таджикистан договорились о дальнейших практических шагах по реализации принятых совместных решений, сообщила пресс-служба Президента РК.