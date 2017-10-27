​Нацелены на практическое сотрудничество

В мероприятии также приняли участие руководители и ответственные сотрудники государственных органов двух стран.

Стороны рассмотрели воп­росы укрепления партнерства Казахстана и Таджикистана в сфере борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом, противодействия нелегальной миграции. Обсудили военно-политичес­кую ситуацию в Афганистане и меры по противодействию вызовам и угрозам, исходящим из данного региона.

Наряду с этим Владимир Жумаканов акцентировал внимание на важности двустороннего взаимодействия в вопросах борьбы с транс­граничной организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков. Сторонами было предложено на постоянной основе обмениваться опытом в сфере информационной безопасности, а также проводить рабочие встречи специалистов двух стран.

С учетом обсуждения советы безопасности Республики Казахстан и Республики Таджикистан договорились о дальнейших практических шагах по реализации принятых совместных решений, сообщила пресс-служба Президента РК.