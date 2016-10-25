​Нацелить на правильный путь

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Юрий ЛИ, Кызылординская область

XII областной форум молодежи, посвященный 25-летию Независимости Республики Казахстан, прошел в Приаралье под девизом «Мәңгілік ел мұраты – Тәуелсіздік». Заместитель акима области Руслан Рустемов, представители департамента молодежной политики Министерства образования и науки, научно-исследовательского цент­ра «Молодежь», руководители и активисты республиканских и региональных молодежных организаций обсудили широкий круг вопросов реализации молодежной политики, успехи и актуальные проблемы.

Форум оказался весьма содержательным в плане подведения итогов работы по созданию условий для реализации потенциала молодого поколения. Как отмечали докладчики, в текущем году 95% выпускников школ продолжили обучение в вузах и колледжах, а официальный уровень безработицы среди молодежи опустился до 5%. В центрах занятости зарегистрировано 4,9 тыс. соискателей вакансий на рынке труда в возрасте до 28 лет. И все это – в регионе, на протяжении десятилетий входящем в тройку лидеров в стране по демографическим показателям, значительную часть населения которого составляет молодежь.

Существенную поддержку развитию молодого поколения оказывают местные исполнительные органы. В области разработан Баланс трудовых ресурсов, в соответствии с которым готовят востребованных специалистов с высокой гарантией трудоустройства. Во всех акиматах сельских округов Приаралья введены в штат специалисты по работе с молодежью, а на реализацию государственной молодежной политики в 2016 году в областном бюджете предусмотрено около 300 млн тенге. Разработана и соответствующая «дорожная карта», в рамках которой ведется работа по 44 социально значимым проектам на сумму 133 млн тенге. Более 93,3 млн тенге выделено на компенсацию проезда на общественном транспорте для 3 214 студентов из малообеспеченных семей. Ежегодно растет количество образовательных грантов акима области для выпускников сельских школ из названной категории граждан.

Большое внимание уделяется и укреплению институтов поддержки молодежи. Например, расширяет деятельность регио­нальный Молодежный ресурс­ный центр, который создал филиалы во всех районах области, включая Байконыр. Его сотрудники продвигают реализацию государственных программ «С дипломом – в село!», «Дорожная карта бизнеса-2020», «Дорожная карта занятости-2020» и других проектов. Только за 9 месяцев текущего года ресурсный центр провел свыше 800 мероприятий, в том числе различные семинары-тренинги, ярмарки вакансий для молодежи. Надежным союзником молодых кызылординцев стала организация и судя по количеству обращений за консультация­ми. Правовая помощь специалистами центра была оказана 5,8 тыс. жителей региона, при этом свыше 3 тыс. получили квалифицированные консультации по вопросам трудоустройства, 674 – реализации государственных программ, 622 – жилищной политики, исчерпывающая информация была предоставлена молодежи по социальным проектам, открытию и развитию бизнеса, религиозным течениям.

Внедряет ресурсный центр и передовой международный опыт. Ряд сотрудников прошел стажировку у экспертов Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Позитивный результат приносит открытый на базе центра отдел молодого специалиста, благодаря которому 300 кызылординцев получили работу в строительных организациях. Активно работают в Приаралье и другие молодежные организации, комитеты по делам молодежи в вузах и колледжах, аналогичные структуры действуют и в 14 крупных компаниях региона. На предприятиях комитеты стоят на страже интересов молодых специалистов, решают задачи повышения квалификации и карьерного роста.

И вообще, тема занятости молодежи оказалась приоритетной в выступлениях участников форума. Был представлен анализ государственных программ профессиональной подготовки и трудоустройства, в том числе рассмотрены итоги реализации проектов «Молодежная практика», «Жасыл ел», деятельности студенческих строительных отрядов.

Госпрограммы дают ощутимый позитивный эффект, но есть и проблемы. Они охватывают так называемую организованную молодежь, помогают ей набраться практического опыта, весьма важного для последующего поиска вакансий. А сегодня из состоящих на учете 4,9 тыс. безработных кызылординцев 4 тыс. молодых людей относится к так называемой категории NEET, не обучающейся и не имеющей профессии, которым очень сложно найти работу. Но, как выяснилось, и эта проблема начинает решаться. В частности, в Приаралье приступили к реализации проекта «Организация деятельности социальной службы, направленной на социально-правовую поддержку молодежи» и других программ, которые предус­матривают социальную легализацию самозанятой молодежи, ее профессиональное обучение с последующим трудо­устройством, помощь в открытии собственного дела.

Ключевой стала тема работы с неустроенной молодежью и на секционных заседаниях, поднималась она и на состоявшейся в рамках форума встрече акима области Крымбека Кушербаева с лидерами и активистами молодежных движений.

– Наша цель – не провести очередное мероприятие в графике, отметив активистов, а обсудить конкретные проблемы молодежи, определив лучшие пути для их решения, – подчеркнул руководитель региона, отметив важность создания возможностей для самореализации юношей и девушек из категории NEET. Рассматривались на форуме и другие актуальные проблемы молодежи: доступность жилья, образования в вузах. А главным итогом встречи стал проект стратегии реализации государственной молодежной политики в Кызылординской области до 2020 года, принятие которой планируется в декабре текущего года. 

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