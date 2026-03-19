Нацгвардия получила новые автомобили

Служу отечеству!
5
Айман Аманжолова
корреспондент

В преддверии Наурыза автопарк Нацгвардии  пополнился современной техникой, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Воинские части Национальной гвардии МВД РК в Алматы и Туркестане пополнились новыми автопатрулями. Знаковое событие прошло в преддверии праздника обновления и единства — Наурыз мейрамы.

Новые автомобили были презентованы Заместителю министра внутренних дел - Главнокомандующему Национальной гвардией Ансагану Балтабекову.

Генерал-майор А. Балтабеков подчеркнул важность технического оснащения подразделений, выполняющих задачи по обеспечению общественной безопасности.

- Национальная гвардия стоит на защите покоя общества, закона и порядка. Выполнение служебно-боевых задач требует высокой мобильности и оперативности реагирования. Уверен, что новые автопатрули значительно усилят потенциал подразделений и повысят эффективность несения службы, -  отметил Главнокомандующий.

Поступившая техника позволит значительно улучшить патрулирование, сократить время реагирования на вызовы и повысить уровень безопасности граждан.

Стоит отметить, что работа по обновлению материально-технической базы ведётся на системной основе. Так, за короткий период в подразделения Национальной гвардии уже поставлено 336 единиц современной техники, из которых более 120 направлены в воинские части регионального командования «Оңтүстік».

Пополнение автопарка стало очередным шагом в укреплении боеготовности и повышении эффективности выполнения задач, стоящих перед Национальной гвардией в обеспечении стабильности и правопорядка в стране.

#автомобиль #Нацгвардия #патруль

