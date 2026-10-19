Нацгвардия завершила осенний призыв

Фото: пресс-служба Нацгвардии

В Национальной гвардии МВД РК завершилась осенняя призывная кампания 2026 года. С 9 сентября по 15 октября на воинскую службу призваны более 7000 человек. План выполнен в полном объёме, в соответствии с графиком и в установленные сроки, сообщает Kazpravda.kz

Большая часть новобранцев пополнит подразделения, выполняющие задачи по охране общественного порядка, обеспечению безопасности массовых мероприятий, а также охране важных государственных объектов и учреждений уголовно-исполнительной системы.

«После прохождения необходимой подготовки молодые военнослужащие приступят к выполнению поставленных задач. Совместно с сотрудниками полиции военнослужащие Нацгвардии обеспечивают общественный порядок в 21 городе страны. Ежедневно к этой работе привлекаются более 7 тысяч гвардейцев. Ещё около 2 тысяч военнослужащих несут службу по охране важных государственных объектов и учреждений уголовно-исполнительной системы», – сообщили в пресс-службе.

Там же добавили, что осенняя призывная кампания стала очередным этапом комплектования войск личным составом для выполнения задач по обеспечению общественной безопасности. Служба в Национальной гвардии МВД РК способствует формированию у молодых казахстанцев дисциплины, ответственности, выдержки и готовности действовать в интересах общества.

Для многих призывников этот период станет важным этапом взросления, приобретения практических навыков и становления гражданской позиции. Полученные знания и опыт помогут им в дальнейшем выполнять служебные обязанности и вносить вклад в обеспечение безопасности и спокойствия граждан Казахстана.