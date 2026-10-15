Национальная академия наук отметила 80-летие

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек зачитал поздравительное письмо Главы государства. В нем подчерк­нута историческая роль академии в развитии отечественной науки и отмечен ее значительный вклад в укрепление индустриального, экономического и интеллектуального потенциа­ла страны.

«В новой Конституции, вступившей в силу 1 июля текущего года, впервые развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций закреплено в качестве стратегической задачи государства. Эти изменения создают проч­ную основу для закрепления науки в числе стратегических приоритетов государственной политики, повышения результативности научных исследований, развития новых технологий и укреп­ления отечественного научного потенциала», – говорится в позд­равлении.

Саясат Нурбек особо отметил стратегическое значение науки для укрепления интеллектуального потенциала страны, модернизации экономики и обеспечения технологической независимости.

Президент НАН РК академик Ахылбек Куришбаев представил результаты работы академии в рамках ее нового статуса и обозначил предстоящие стратегические задачи.

– Главная цель на современном этапе – преобразовать науку из совокупности отдельных исследований в целостную систему, отвечающую реальным потребностям экономики страны и ориентированную на внедрение научных результатов в производство, – подчеркнул Ахылбек Куришбаев.

Одним из знаменательных ­моментов юбилея стало торжественное вручение от имени Главы государства жилищных сертификатов пяти молодым ученым научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений. Это конкретное проявление социальной поддерж­ки специа­листов, выб­равших научную ­карьеру, и соз­дание благоприятных условий для их дальнейшей научной деятельности. Также в ходе торжественного собрания юбилейными нагрудными знаками были награждены руководители академий наук Китая, России, Турции, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана и Монголии.