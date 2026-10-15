Национальная академия наук отметила 80-летие
Николай Николаев
История Национальной академии наук при Президенте РК, созданной в 1946 году по инициативе Каныша Сатпаева, – это летопись становления и развития отечественной науки, формирования фундаментальных научных школ и самоотверженного труда нескольких поколений ученых. В торжественном собрании в Алматы, посвященном 80-летнему юбилею, приняли участие члены академии, руководители госорганов, ведущие казахстанские и зарубежные ученые и общественные деятели, представители бизнес-сообщества, руководители высших учебных заведений и научных организаций, молодые исследователи.