Национальная гвардия – школа мужества и мастерства

Командир – во всем пример

– В течение 29 лет военнослужащие своим ратным трудом доказывают, что соответствуют своему предназначению в системе национальной безопасности государства. Все эти годы мы росли вместе с нашей страной – были сложности в материально-техническом обеспечении, не избежали войска и «кадровый голод». Тем не менее продолжалось наращивание задач, и в апреле 2014 года Первый Президент ­Нурсултан Назарбаев подписал указ о преобразовании войск в Национальную гвардию. А 10 января 2015 года был подписан закон о Национальной гвардии РК, включивший в себя наряду со старыми функциями и новые, которые были на нас возложены, исходя из веяний времени. За это время офицерский корпус, военнослужащие по контракту, солдаты срочной службы доказали, что в состоянии выполнить любую задачу в интересах нашего народа.

Период был сложный, впрочем, легких никогда и прежде не было. В процессе становления, формирования, развития мы совместно с ОВД и другими силовыми составляющими страны своим ратным трудом обеспечиваем стабильность и процветание нашего общества. Национальной гвардии придают бифункциональное значение, являясь неотъемлемой частью военной организации государства, мы вопросы своей деятельности рассматриваем через призму военно-полицейских задач.

Войска правопорядка принимали участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, которые произошли на территории цент­рального, восточного и южного регионов страны. Так, военнослужащие привлекались к борьбе с лесным пожаром площадью 750 гектаров на территории Байдаулетского лесничества Восточно-Казахстанской области.

Всего в ликвидации различных ЧС были задействованы более 5 тысяч военнослужащих и 516 единиц техники. Наши воины шли на помощь людям, пострадавшим в период буранов и весенних паводков. Так, из снежных заносов были эвакуированы 326 человек и 112 единиц техники.

В прошлом году подразделения Нацгвардии принимали участие в локализации событий в Кордайском районе Жамбылской области. Наши военнослужащие одними из первых прибыли в Мактааральский район Туркестанской области и включились в аварийно-спасательные работы по перевозке имущества пострадавшего от наводнения населения. Воины вывозили предназначенных для захоронения павших животных, занимались очисткой жилых зданий и арыков, оказывали помощь в эвакуа­ции населения, осуществляли охрану общественного порядка. В их адрес было получено большое количество теплых слов от местного населения, отмечена слаженная работа с органами исполнительной власти на местах. Огромную помощь нам оказывали аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев и аким Туркестанской области Умирзак Шукеев. Мы благодарны Правительству, депутатам Парламента, которые нас всегда поддерживают, в своих рабочих поездках они никогда не обделяют вниманием воинские части – вникают в наши проблемы и оказывают помощь в их решении.

Наши подразделения помогают органам внутренних дел при проведении специальных мероприятий и на своем счету имеют довольно ощутимые результаты. Их стараниями десятки тонн наркотиков не попали в среду распространения – в денежном выражении это миллиарды тенге, изъятые из незаконного оборота.

– Господин главнокомандующий, ушедший год был сложным для всех, и Ваши подчиненные несли службу в особых условиях.

– Действительно, стражи правопорядка совместно с органами внутренних дел обеспечивали охрану общественного порядка, выполняли свои профессиональные задачи в сложных условиях пандемии. Кроме того, в период карантинных мероприятий под­разделениями РХБЗ проводилась дезинфекция местности, жилых массивов, парков, скверов, детских площадок на территории девяти населенных пунктов страны общей площадью свыше 900 тысяч квадратных метров. Продолжая нести службу, мы оказывали помощь в блокировании участков и дезинфекции улиц городов. Военнослужащая военно-врачебной комиссии ефрейтор Айнур Усанова провела более 540 инъекционных процедур, выезжала с врачебной бригадой и самостоятельно к больным, находившимся на домашнем карантине. Награждена Почетной грамотой Президента Республики Казахстан.

В борьбе с пандемией наши ряды понесли боевые потери. Три наших офицера, из них два военных медика, награждены ­посмертно – мой заместитель генерал-майор Мухометкали Сатов и начальник медицинской службы в⁄ч 5510 майор Маратхан Ардан орденом «Айбын» ІІ степени, начальник медслужбы в⁄ч 28237 регионального командования «Оңтүстік» капитан Бегалидин Алашбаев – орденом «Құрмет».

Генерал-майор Мухометкали Сатов возглавлял штаб по борьбе с COVID-19. Это потеря не только для семьи, для всего офицерского корпуса. Он, как «промелькнувший метеор», оставил яркий след в истории войск – это организация воспитательной и социально-правовой деятельности, трудно оценить его вклад в работу по формированию имиджа войск, особенно велика заслуга генерала в появлении художественных фильмов «Шестой пост» и «Казбат». Я приношу соболезнования от лица Главного командования и от себя лично семьям этих трех офицеров.

– Президент Касым-Жомарт Токаев отмечал, что служба в Национальной гвардии сегодня стала настоящей школой патриотизма и мужества.

– Наши предки оставили нам огромную территорию, занимаю­щую 9-е место в мире по размерам. Представляете, как сильны они были духом. Неоценима заслуга Лидера нации Нурсултана Назарбаева, основателя нашего современного государства, который в самый сложный период нашей истории встал у руля страны. У Жубана Молдагалиева есть такие слова: «Я казах, тысячу раз умиравший, тысячу раз возрождавшийся». Мы обязаны сохранить нашу территориальную целостность, несмотря ни на какие вызовы или «дуновения» с чьей-либо стороны. Наше государство – это оплот казахстанского народа, ведь наша земля сплотила представителей многих этносов и наций, которые проживают в братстве и дружбе. И они вправе с гордостью говорить, что мы – казахстанцы.

Президент Касым-Жомарт ­Токаев, посетив первую отдельную бригаду, назвал Национальную гвардию реальной школой мужества и патриотизма. Да, солдат служит один год, но этого времени вполне достаточно, чтобы дать хорошее воспитание ребятам, подготовить из них достойных граждан Казахстана, и это подтверждается примерами героизма наших воинов.

Слова благодарности хотел бы сказать тем генералам и офицерам, которые стояли у истоков создания внутренних войск и Национальной гвардии. Это генерал-полковник Каирбек Сулейменов, при нем была реализована первая программа развития внут­ренних войск, легенда внутренних войск генерал-лейтенант Булат Жанасаев, генерал-майоры Калиакпар Токушев и Даулет Салханов. Целая плеяда, которая создала платформу развития, и мы продолжаем их дело. Уверен, что подрастающий офицерский корпус будет продолжать те традиции, которые были заложены.

Недавно мы сделали срез общественного мнения по доверию граждан войскам правопорядка. И он выявил высочайший уровень уважения к нашим солдатам – 19-летним ребятам, которые ежедневно заступают на охрану общественного порядка, несут службу по охране стратегических объектов и учреждений пенитенциарной системы днем и ночью, в изнуряющую жару и лютый мороз. И порой солдат Национальной гвардии становится последним рубежом, который отделяет законопослушного гражданина от преступника. В преддверии профессионального праздника я бы хотел поздравить всех наших ветеранов, генералов, офицеров, военнослужащих и членов их семей, родителей солдат срочной службы, чьи дети достойно несут звание воина войск правопорядка.

– Бауыржан Момышулы, 110-летие со дня рождения которого мы отмечали не так давно, писал, что командир – творческая личность.

– Два года назад в подразделениях Национальной гвардии был запущен челлендж к 108-й годовщине рождения нашего национального героя. Его участникам предлагалось зачитать наизусть крылатые выражения Бауыржана Момышулы. В Интернете появились видеоролики, в которых с цитатами «Комбата» бойцы демонстрировали навыки в боевой подготовке. В программе нашего военного института есть целый раздел – Бауыржановедение. И каждый выпускник института получает офицерскую сумку с его книгой.

Труды Бауыржана Момышулы «Дневник командира», «Психология войны» уже стали настольными книгами каждого офицера. И мы читаем лекции, проводим занятия и конференции по его произведениям. Мировоззрение офицера закладывается в стенах вуза, это я знаю, как прослуживший в армии более 37 лет. Зерно, которое мы заложили, будет произрастать и давать плоды на протяжении всей его жизни. Поэтому огромное внимание мы уделяем подготовке молодого поколения и пополнения.

Бауыржан Момышулы был смелым воином и умелым, мыс­лящим командиром, вместе с тем он находился в постоянном творческом поиске, анализировал увиденное, обобщал, делал выводы и формулировал мысли. Среди тех, кто не сталкивался в жизни с прохождением воинской службы, бытует мнение, что командир отдает приказ, и все бегут его исполнять. А жизненный уклад военного ограничен параграфами устава и забором воинской части. Это глубокое заблуждение. Командир – творческий человек. Работа с личным составом, изучение его, обучение, организация боевой и служебной подготовки, бытовые вопросы, организация взаимодействия... Командир – широко мыслящий человек, потому что он работает с людьми. Чтобы выполнить боевую задачу, нужно обладать огромным пластом знаний. И в нашей современной истории есть такие яркие примеры – Мухтар Алтынбаев, недавно мы отмечали его 75-летие, не только летчик-снайпер и бывший министр обороны, это многогранная личность, творческий человек. Я горд тем, что дружу с ним, потому что жизненный опыт, который он передает, ничем не заменить. Мой комдив Бахытжан Ертаев, Халық Қаһарманы, прошел через горнило войны, где проявил себя. Генерал-лейтенант Абай Тасбулатов преподавал нам в стенах АВОКУ.

Традиции плюс дисциплина

– Бауыржан Момышулы также учил, что в воспитании нас­тоящего воина большую роль играют традиции и дисциплина.

– Армия состоит из воинских традиций. Бауыржан Момышулы считал, что человек, получивший благородное воспитание, владеет основой боевых качеств: преданностью, честностью, дисцип­линированностью. Поэтому в процессе обучения личного сос­тава он использовал все хорошее из прошлого казахского народа, широко использовал золотую казну народной мудрости. Молодежь, говорил он, необходимо воспитывать на благородных традициях, ибо традиция – это не мертвая реликвия прошлого, а боевое могучее оружие, выкованное и отточенное в прошлом для великих битв настоящего и будущего.

В каждой армии мира есть свои традиции, и мы сохранили тот огромный пласт, который был заложен еще в советской армии, начиная от уставов до ведения офицерских собраний, и развиваем их. Со временем у нас появились свои традиции. К примеру, работа с населением. Так, ансамбль песни и танца Национальной гвардии выступает не только в столичном гарнизоне. До пандемии мы в прошлые годы давали до 80 концертов по всему Казах­стану, выступали в самых дальних аулах, несли культуру воинскую, национальную.

В рамках праздничных мероприятий традиционно состоится гала-концерт войскового ансамб­ля. Нынешняя эпидемиологи­ческая ситуация накладывает свой отпечаток, возможно, концерт пройдет в режиме онлайн или же без большого количества зрителей. Но представление ­состоится. Затем мы его покажем по телевидению, чтобы порадовать военнослужащих и их семьи.

Воспитание личного состава – очень сложная задача. Бытует мнение, что достаточно отдать юношу в армию, и там его воспитают. Но нельзя забывать, что основа воспитания, жизненные принципы закладываются в семье и в обществе. Мы же получаем пополнение и в течение одного года обязаны привить новобранцу те качества, которые присущи воину, – тренировать волю, обучить военно-прикладным навыкам.

С гордостью могу сказать, что наши солдаты, контрактники и офицеры имеют высокий моральный дух. Анализ качества выполнения боевых задач позволяет так говорить. И мы не стоим на месте, появляются новые методы, особые подходы. И здесь велика роль психологов, воспитательного аппарата.

– Личный состав войск многонационален, это можно увидеть по патрульным нарядам, встречающимся на улицах городов.

– Это тоже вопрос патриотизма и толерантности нашего народа. Если помните, Бауыржан Момышулы писал, что командовал дивизией с многонациональным личным составом. Солдаты-украинцы называли его «батько», а казахи – «аксакалом», при этом многие из них были одного с ним возраста. В составе наших подраз­делений служат представители практически всех народов и этносов, проживающих в Казахстане. Это тоже яркий пример межнациональных отношений. Мы дружим со всеми аналогичными подразделениями России, Беларуси, Азербайджана, КНР. Особо тесные взаимоотношения с нашими турецкими коллегами. В Турции обучается молодежь, наши военнослужащие проходят у них подготовку и переподготовку. Поэтому авторитет войск среди наших братьев по оружию очень высок.

Мы с гордостью говорим, что в рядах Национальной гвардии служит Халық Қаһарманы полковник Кайрат Умбетов, сегодня он начальник штаба РгК «Батыс». Вот с кого офицеры должны брать пример, он защитил солдата от смертельных осколков гранаты, сам при этом получил множест­во ранений. В войсках также гордятся Жандосом Баянбаевым, награжденным орденом «Айбын» III степени. А Ерболу Отарбаеву, тоже награжденному орденом «Айбын» III степени, посвящен художественный фильм. Те солдаты, что были ранены в боестолкновении с преступниками в Актобе, сегодня служат по контракту, кто-то стал офицером. В войсках поддерживают семьи погибших боевых товарищей. Не забыт подвиг 17 солдат, погибших на таджико-афганской границе. Я командовал полком, где проходили службу те ребята, и моей святой обязанностью было увековечить память о них. Фильм «Казбат» – одна из лучших картин на эту тему. На их примерах мы воспитываем молодое поколение, рассказывая солдатам о ровесниках нашей независимости.