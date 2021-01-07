Национальная гвардия – школа мужества и мастерства 7 января 2021 г. 11:58 Дулат Молдабаев Командир – во всем пример– В течение 29 лет военнослужащие своим ратным трудом доказывают, что соответствуют своему предназначению в системе национальной безопасности государства. Все эти годы мы росли вместе с нашей страной – были сложности в материально-техническом обеспечении, не избежали войска и «кадровый голод». Тем не менее продолжалось наращивание задач, и в апреле 2014 года Первый Президент Нурсултан Назарбаев подписал указ о преобразовании войск в Национальную гвардию. А 10 января 2015 года был подписан закон о Национальной гвардии РК, включивший в себя наряду со старыми функциями и новые, которые были на нас возложены, исходя из веяний времени. За это время офицерский корпус, военнослужащие по контракту, солдаты срочной службы доказали, что в состоянии выполнить любую задачу в интересах нашего народа. Период был сложный, впрочем, легких никогда и прежде не было. В процессе становления, формирования, развития мы совместно с ОВД и другими силовыми составляющими страны своим ратным трудом обеспечиваем стабильность и процветание нашего общества. Национальной гвардии придают бифункциональное значение, являясь неотъемлемой частью военной организации государства, мы вопросы своей деятельности рассматриваем через призму военно-полицейских задач. Войска правопорядка принимали участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, которые произошли на территории центрального, восточного и южного регионов страны. Так, военнослужащие привлекались к борьбе с лесным пожаром площадью 750 гектаров на территории Байдаулетского лесничества Восточно-Казахстанской области. Всего в ликвидации различных ЧС были задействованы более 5 тысяч военнослужащих и 516 единиц техники. Наши воины шли на помощь людям, пострадавшим в период буранов и весенних паводков. Так, из снежных заносов были эвакуированы 326 человек и 112 единиц техники. В прошлом году подразделения Нацгвардии принимали участие в локализации событий в Кордайском районе Жамбылской области. Наши военнослужащие одними из первых прибыли в Мактааральский район Туркестанской области и включились в аварийно-спасательные работы по перевозке имущества пострадавшего от наводнения населения. Воины вывозили предназначенных для захоронения павших животных, занимались очисткой жилых зданий и арыков, оказывали помощь в эвакуации населения, осуществляли охрану общественного порядка. В их адрес было получено большое количество теплых слов от местного населения, отмечена слаженная работа с органами исполнительной власти на местах. Огромную помощь нам оказывали аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев и аким Туркестанской области Умирзак Шукеев. Мы благодарны Правительству, депутатам Парламента, которые нас всегда поддерживают, в своих рабочих поездках они никогда не обделяют вниманием воинские части – вникают в наши проблемы и оказывают помощь в их решении.Наши подразделения помогают органам внутренних дел при проведении специальных мероприятий и на своем счету имеют довольно ощутимые результаты. Их стараниями десятки тонн наркотиков не попали в среду распространения – в денежном выражении это миллиарды тенге, изъятые из незаконного оборота.– Господин главнокомандующий, ушедший год был сложным для всех, и Ваши подчиненные несли службу в особых условиях. – Действительно, стражи правопорядка совместно с органами внутренних дел обеспечивали охрану общественного порядка, выполняли свои профессиональные задачи в сложных условиях пандемии. Кроме того, в период карантинных мероприятий подразделениями РХБЗ проводилась дезинфекция местности, жилых массивов, парков, скверов, детских площадок на территории девяти населенных пунктов страны общей площадью свыше 900 тысяч квадратных метров. Продолжая нести службу, мы оказывали помощь в блокировании участков и дезинфекции улиц городов. Военнослужащая военно-врачебной комиссии ефрейтор Айнур Усанова провела более 540 инъекционных процедур, выезжала с врачебной бригадой и самостоятельно к больным, находившимся на домашнем карантине. Награждена Почетной грамотой Президента Республики Казахстан.В борьбе с пандемией наши ряды понесли боевые потери. Три наших офицера, из них два военных медика, награждены посмертно – мой заместитель генерал-майор Мухометкали Сатов и начальник медицинской службы в⁄ч 5510 майор Маратхан Ардан орденом «Айбын» ІІ степени, начальник медслужбы в⁄ч 28237 регионального командования «Оңтүстік» капитан Бегалидин Алашбаев – орденом «Құрмет».Генерал-майор Мухометкали Сатов возглавлял штаб по борьбе с COVID-19. Это потеря не только для семьи, для всего офицерского корпуса. Он, как «промелькнувший метеор», оставил яркий след в истории войск – это организация воспитательной и социально-правовой деятельности, трудно оценить его вклад в работу по формированию имиджа войск, особенно велика заслуга генерала в появлении художественных фильмов «Шестой пост» и «Казбат». Я приношу соболезнования от лица Главного командования и от себя лично семьям этих трех офицеров.– Президент Касым-Жомарт Токаев отмечал, что служба в Национальной гвардии сегодня стала настоящей школой патриотизма и мужества.– Наши предки оставили нам огромную территорию, занимающую 9-е место в мире по размерам. Представляете, как сильны они были духом. Неоценима заслуга Лидера нации Нурсултана Назарбаева, основателя нашего современного государства, который в самый сложный период нашей истории встал у руля страны. У Жубана Молдагалиева есть такие слова: «Я казах, тысячу раз умиравший, тысячу раз возрождавшийся». Мы обязаны сохранить нашу территориальную целостность, несмотря ни на какие вызовы или «дуновения» с чьей-либо стороны. Наше государство – это оплот казахстанского народа, ведь наша земля сплотила представителей многих этносов и наций, которые проживают в братстве и дружбе. И они вправе с гордостью говорить, что мы – казахстанцы. Президент Касым-Жомарт Токаев, посетив первую отдельную бригаду, назвал Национальную гвардию реальной школой мужества и патриотизма. Да, солдат служит один год, но этого времени вполне достаточно, чтобы дать хорошее воспитание ребятам, подготовить из них достойных граждан Казахстана, и это подтверждается примерами героизма наших воинов.Слова благодарности хотел бы сказать тем генералам и офицерам, которые стояли у истоков создания внутренних войск и Национальной гвардии. Это генерал-полковник Каирбек Сулейменов, при нем была реализована первая программа развития внутренних войск, легенда внутренних войск генерал-лейтенант Булат Жанасаев, генерал-майоры Калиакпар Токушев и Даулет Салханов. Целая плеяда, которая создала платформу развития, и мы продолжаем их дело. Уверен, что подрастающий офицерский корпус будет продолжать те традиции, которые были заложены.Недавно мы сделали срез общественного мнения по доверию граждан войскам правопорядка. И он выявил высочайший уровень уважения к нашим солдатам – 19-летним ребятам, которые ежедневно заступают на охрану общественного порядка, несут службу по охране стратегических объектов и учреждений пенитенциарной системы днем и ночью, в изнуряющую жару и лютый мороз. И порой солдат Национальной гвардии становится последним рубежом, который отделяет законопослушного гражданина от преступника. В преддверии профессионального праздника я бы хотел поздравить всех наших ветеранов, генералов, офицеров, военнослужащих и членов их семей, родителей солдат срочной службы, чьи дети достойно несут звание воина войск правопорядка. – Бауыржан Момышулы, 110-летие со дня рождения которого мы отмечали не так давно, писал, что командир – творческая личность.– Два года назад в подразделениях Национальной гвардии был запущен челлендж к 108-й годовщине рождения нашего национального героя. Его участникам предлагалось зачитать наизусть крылатые выражения Бауыржана Момышулы. В Интернете появились видеоролики, в которых с цитатами «Комбата» бойцы демонстрировали навыки в боевой подготовке. В программе нашего военного института есть целый раздел – Бауыржановедение. И каждый выпускник института получает офицерскую сумку с его книгой. Труды Бауыржана Момышулы «Дневник командира», «Психология войны» уже стали настольными книгами каждого офицера. И мы читаем лекции, проводим занятия и конференции по его произведениям. Мировоззрение офицера закладывается в стенах вуза, это я знаю, как прослуживший в армии более 37 лет. Зерно, которое мы заложили, будет произрастать и давать плоды на протяжении всей его жизни. Поэтому огромное внимание мы уделяем подготовке молодого поколения и пополнения.Бауыржан Момышулы был смелым воином и умелым, мыслящим командиром, вместе с тем он находился в постоянном творческом поиске, анализировал увиденное, обобщал, делал выводы и формулировал мысли. Среди тех, кто не сталкивался в жизни с прохождением воинской службы, бытует мнение, что командир отдает приказ, и все бегут его исполнять. А жизненный уклад военного ограничен параграфами устава и забором воинской части. Это глубокое заблуждение. Командир – творческий человек. Работа с личным составом, изучение его, обучение, организация боевой и служебной подготовки, бытовые вопросы, организация взаимодействия... Командир – широко мыслящий человек, потому что он работает с людьми. Чтобы выполнить боевую задачу, нужно обладать огромным пластом знаний. И в нашей современной истории есть такие яркие примеры – Мухтар Алтынбаев, недавно мы отмечали его 75-летие, не только летчик-снайпер и бывший министр обороны, это многогранная личность, творческий человек. Я горд тем, что дружу с ним, потому что жизненный опыт, который он передает, ничем не заменить. Мой комдив Бахытжан Ертаев, Халық Қаһарманы, прошел через горнило войны, где проявил себя. Генерал-лейтенант Абай Тасбулатов преподавал нам в стенах АВОКУ.Традиции плюс дисциплина– Бауыржан Момышулы также учил, что в воспитании настоящего воина большую роль играют традиции и дисциплина.– Армия состоит из воинских традиций. Бауыржан Момышулы считал, что человек, получивший благородное воспитание, владеет основой боевых качеств: преданностью, честностью, дисциплинированностью. Поэтому в процессе обучения личного состава он использовал все хорошее из прошлого казахского народа, широко использовал золотую казну народной мудрости. Молодежь, говорил он, необходимо воспитывать на благородных традициях, ибо традиция – это не мертвая реликвия прошлого, а боевое могучее оружие, выкованное и отточенное в прошлом для великих битв настоящего и будущего. В каждой армии мира есть свои традиции, и мы сохранили тот огромный пласт, который был заложен еще в советской армии, начиная от уставов до ведения офицерских собраний, и развиваем их. Со временем у нас появились свои традиции. К примеру, работа с населением. Так, ансамбль песни и танца Национальной гвардии выступает не только в столичном гарнизоне. До пандемии мы в прошлые годы давали до 80 концертов по всему Казахстану, выступали в самых дальних аулах, несли культуру воинскую, национальную. В рамках праздничных мероприятий традиционно состоится гала-концерт войскового ансамбля. Нынешняя эпидемиологическая ситуация накладывает свой отпечаток, возможно, концерт пройдет в режиме онлайн или же без большого количества зрителей. Но представление состоится. Затем мы его покажем по телевидению, чтобы порадовать военнослужащих и их семьи. Воспитание личного состава – очень сложная задача. Бытует мнение, что достаточно отдать юношу в армию, и там его воспитают. Но нельзя забывать, что основа воспитания, жизненные принципы закладываются в семье и в обществе. Мы же получаем пополнение и в течение одного года обязаны привить новобранцу те качества, которые присущи воину, – тренировать волю, обучить военно-прикладным навыкам. С гордостью могу сказать, что наши солдаты, контрактники и офицеры имеют высокий моральный дух. Анализ качества выполнения боевых задач позволяет так говорить. И мы не стоим на месте, появляются новые методы, особые подходы. И здесь велика роль психологов, воспитательного аппарата. – Личный состав войск многонационален, это можно увидеть по патрульным нарядам, встречающимся на улицах городов. – Это тоже вопрос патриотизма и толерантности нашего народа. Если помните, Бауыржан Момышулы писал, что командовал дивизией с многонациональным личным составом. Солдаты-украинцы называли его «батько», а казахи – «аксакалом», при этом многие из них были одного с ним возраста. В составе наших подразделений служат представители практически всех народов и этносов, проживающих в Казахстане. Это тоже яркий пример межнациональных отношений. Мы дружим со всеми аналогичными подразделениями России, Беларуси, Азербайджана, КНР. Особо тесные взаимоотношения с нашими турецкими коллегами. В Турции обучается молодежь, наши военнослужащие проходят у них подготовку и переподготовку. Поэтому авторитет войск среди наших братьев по оружию очень высок. Мы с гордостью говорим, что в рядах Национальной гвардии служит Халық Қаһарманы полковник Кайрат Умбетов, сегодня он начальник штаба РгК «Батыс». Вот с кого офицеры должны брать пример, он защитил солдата от смертельных осколков гранаты, сам при этом получил множество ранений. В войсках также гордятся Жандосом Баянбаевым, награжденным орденом «Айбын» III степени. А Ерболу Отарбаеву, тоже награжденному орденом «Айбын» III степени, посвящен художественный фильм. Те солдаты, что были ранены в боестолкновении с преступниками в Актобе, сегодня служат по контракту, кто-то стал офицером. В войсках поддерживают семьи погибших боевых товарищей. Не забыт подвиг 17 солдат, погибших на таджико-афганской границе. Я командовал полком, где проходили службу те ребята, и моей святой обязанностью было увековечить память о них. Фильм «Казбат» – одна из лучших картин на эту тему. На их примерах мы воспитываем молодое поколение, рассказывая солдатам о ровесниках нашей независимости.