В международном модном событии участвуют 18 дизайнеров из Казахстана и четырех стран Центральной Азии

Фото: Акимат региона

В этнокультурном комплексе «Көне Тараз» 21 ноября проходит международное мероприятие «ASPARA FASHION DAY 2026 – Код наследия». Свои коллекции представят 18 дизайнеров из пяти стран, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Жамбылской области.

В этом году участниками модного события стали дизайнеры из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. На подиуме зрители увидят 21 авторскую коллекцию, в которых национальные традиции сочетаются с современными тенденциями моды.

Мероприятие организовано Домом моды «Асыл-Дизайн» при поддержке акимата Жамбылской области. Его главная тема — «Код наследия». Через одежду, орнаменты и традиционные ремесла дизайнеры стремятся показать богатство культурного наследия народов Центральной Азии.

Программа началась с выставки народных ремесел, собравшей 33 мастеров Жамбылской области. Они представили авторские изделия, предметы декоративно-прикладного искусства и работы с национальными орнаментами.

Как сообщили в акимате Жамбылской области, ASPARA FASHION DAY — не только модный показ, но и площадка для обмена опытом между дизайнерами, ремесленниками и представителями творческих индустрий.

«Главная цель мероприятия — популяризация национального культурного наследия через современную моду, продвижение творчества отечественных дизайнеров и мастеров народного искусства, а также развитие международного сотрудничества. В этом году в программе участвуют 18 дизайнеров из пяти стран, которые представят 21 авторскую коллекцию, объединенную темой "Код наследия". В показе будут продемонстрированы современные интерпретации национальной одежды, традиционных орнаментов и историко-культурных элементов», — сообщили в акимате Жамбылской области.

Одним из ключевых событий программы стал международный форум в Жамбылском областном историко-краеведческом музее. Здесь собрались представители сферы культуры и туризма, историки, казахстанские и зарубежные дизайнеры.

Участники обсудили, как национальные традиции могут находить новое воплощение в современной моде, а креативные индустрии — способствовать развитию туризма и международного сотрудничества.

Заместитель акима Жамбылской области Серик Салемов отметил, что в регионе продолжают сохранять и развивать традиции валяния войлока, ткачества и ювелирного искусства.

В свою очередь представитель национальной компании Kazakh Tourism Акбота Каирханова рассказала о возможностях включения подобных мероприятий в событийный календарь Казахстана и их роли в привлечении туристов.

Культурную программу дополнили выступления артистов Жамбылской областной филармонии имени Кенена Азирбаева и творческих коллективов региона. Для гостей прозвучали народные песни, терме и эстрадные произведения.

Главное событие дня — международный модный показ — начнется в 17:00 в выставочном павильоне этнокультурного комплекса «Көне Тараз». Наряду с коллекциями известных и начинающих дизайнеров на подиуме представят работы местных ремесленников и модельных агентств Тараза.