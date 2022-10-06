Министерство культуры и спорта запускает новый проект – Национальную премию Казахстана в области искусства UMAI.

Оргкомитет призвал творческие коллективы, артистов, деятелей отечественной культуры, молодые таланты к активному участию в конкурсе.

На площадке СЦК вице-министр культуры и спорта Нургиса Дауешов рассказал, что Национальная премия UMAI учреждена в целях поддержки, развития и популяризации творческих достижений отечественных деятелей культуры и искусства. Награда присуждается творческим коллективам и отдельным артистам Казахстана за значительные успехи и профессиональные достижения по четырем номинациям «Театральное искусство», «Музыкальное исполнительское искусство», «Хореографическое искусство», «Театральное изобразительное искусство».

В этом году премия будет присуждаться творческим коллективам Казахстана и отдельным артистам республики за достижения в двух сезонах – с сентября 2020 года по июль 2022 года. Также будет вручена специальная премия в размере двух миллионов тенге за «Лучший детский спектакль», приуроченная к Году детей в Казахстане.

Общий призовой фонд премии UMAI составил 54 млн тенге. В номинации «Теат­ральное искусство» присуждается семь премий на общую сумму 22 млн тенге.

– Три премии на общую сумму шесть миллионов тенге получат победители в номинации «Музыкальное и исполнительское искусство», будут отмечены «Лучший традиционный исполнитель» (вокал и инструменталист), «Лучший музыкальный ансамбль», – продолжил Нургиса Дауешов. – В номинации «Хорео­графическое искусство» будет присуждено пять премий на общую сумму 18 миллионов тенге: «Лучший танцевальный коллектив», «Лучший солист балета», «Лучший балетмейстер» и «Лучший балетный спектакль».

Номинация «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» (6 млн тенге) предназначена для мастеров-ремесленников.

Заявки принимаются до 9 декабря 2022 года. Представляют номинантов на премию республиканские, региональные или местные органы власти; организации культуры; общественные организации и объединения, творческие союзы и ассоциации; образовательные учреждения в области культуры и искусства и иные организации, зарегистрированные в порядке, установленном законодательством РК. Заявки могут подаваться отдельными лицами, деятельность которых носит инновационный характер и способствует развитию культуры и искусства Казахстана.

Работы номинантов будут оценивать 12 членов оценочной комиссии – по три независимых эксперта в каждой из четырех номинаций. До 12 декабря отборочная комиссия определит финалистов. Победителей премии UMAI назовут на церемонии награждения 23 декабря в Государственном театре оперы и балета «Астана Опера».

– Эта прекрасная инициатива позволит открыть новые таланты, увидеть уникальные постановки, которые идут в регионах нашей страны, отследить интересные тенденции развития отечест­венной культуры, – отметил директор театра «Астана Опера» Галым Ахмедьяров.

Также для оказания государственной поддержки отечественным литераторам учреждена ежегодная специальная премия «Айбоз», а с 2023 года планируется присуждение специальной Президентской литературной премии молодым писателям и поэтам.