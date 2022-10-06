Свежий выпуск
Национальная премия UMAI
Таша Нойер

Министерство культуры и спорта запускает новый проект – Национальную премию Казахстана в области искусства UMAI.

Оргкомитет призвал творческие коллективы, артистов, деятелей отечественной культуры, молодые таланты к активному участию в конкурсе.

На площадке СЦК вице-министр культуры и спорта Нургиса Дауешов рассказал, что Национальная премия UMAI учреждена в целях поддержки, развития и популяризации творческих достижений отечественных деятелей культуры и искусства. Награда присуждается творческим коллективам и отдельным артистам Казахстана за значительные успехи и профессиональные достижения по четырем номинациям «Театральное искусство», «Музыкальное исполнительское искусство», «Хореографическое искусство», «Театральное изобразительное искусство».

В этом году премия будет присуждаться творческим коллективам Казахстана и отдельным артистам республики за достижения в двух сезонах – с сентября 2020 года по июль 2022 года. Также будет вручена специальная премия в размере двух миллионов тенге за «Лучший детский спектакль», приуроченная к Году детей в Казахстане.

Общий призовой фонд премии UMAI составил 54 млн тенге. В номинации «Теат­ральное искусство» присуждается семь премий на общую сумму 22 млн тенге.

– Три премии на общую сумму шесть миллионов тенге получат победители в номинации «Музыкальное и исполнительское искусство», будут отмечены «Лучший традиционный исполнитель» (вокал и инструменталист), «Лучший музыкальный ансамбль», – продолжил Нургиса Дауешов. – В номинации «Хорео­графическое искусство» будет присуждено пять премий на общую сумму 18 миллионов тенге: «Лучший танцевальный коллектив», «Лучший солист балета», «Лучший балетмейстер» и «Лучший балетный спектакль».

Номинация «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» (6 млн тенге) предназначена для мастеров-ремесленников.

Заявки принимаются до 9 декабря 2022 года. Представляют номинантов на премию республиканские, региональные или местные органы власти; организации культуры; общественные организации и объединения, творческие союзы и ассоциации; образовательные учреждения в области культуры и искусства и иные организации, зарегистрированные в порядке, установленном законодательством РК. Заявки могут подаваться отдельными лицами, деятельность которых носит инновационный характер и способствует развитию культуры и искусства Казахстана.

Работы номинантов будут оценивать 12 членов оценочной комиссии – по три независимых эксперта в каждой из четырех номинаций. До 12 декабря отборочная комиссия определит финалистов. Победителей премии UMAI назовут на церемонии награждения 23 декабря в Государственном театре оперы и балета «Астана Опера».

– Эта прекрасная инициатива позволит открыть новые таланты, увидеть уникальные постановки, которые идут в регионах нашей страны, отследить интересные тенденции развития отечест­венной культуры, – отметил директор театра «Астана Опера» Галым Ахмедьяров.

Также для оказания государственной поддержки отечественным литераторам учреждена ежегодная специальная премия «Айбоз», а с 2023 года планируется присуждение специальной Президентской литературной премии молодым писателям и поэтам.

Популярное

Все
Экономическое развитие немыслимо без науки
Нехватка пастбищ составляет 547,1 тыс. га в Северо-Казахстанской области
Стране нужны реальная многопартийность и надсистемный президент
Из содержания выступ­лений Президента в регионах можно понять параметры архитектуры Нового Казахстана
Почему надо говорить про единство?
Усилить требования к безопасности
На кортах Астаны
Поздравление от Главы государства
Повелители музыки
Указ Президента Республики Казахстан
Отпечатки степи
То, что нас объединяет
Указ Президента Республики Казахстан
Отворяя древние ворота
Читать подано!
Национальная премия UMAI
Правильный сигнал
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Более 28 тыс. россиян приехали в Северный Казахстан с 21 сентября
Напал на гида на Кольсае: вокруг певца Торегали Тореали вновь разгорается скандал (видео)
Избирателей – в списки, кандидатов – в СМИ
Скандал с вакцинацией первоклассников в Актобе – реакция Минздрава
Токаев о фейках и кибератаках: Определенные внешние силы намерены посеять смуту в Казахстане
Девочка, обвинявшая родственников в сексуальном насилии, покончила с собой
Президент Токаев: В мире наблюдается беспрецедентное геополитическое обострение
Новые сценарии развития нефтегазовой промышленности обсудили в Алматы профессиональные участники углеводородного рынка
Смаилов и Алекперов обсудили вопросы реализации совместных нефтегазовых проектов
Переработку шерсти по итальянским технологиям запустят в Актобе
Певца Торегали Тореали взяли под стражу
Новую банкноту номиналом 20 тысяч тенге выпустил Нацбанк
Компромисс между художником и властью
Пробки в городе объяснили в ДП Астаны
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Закон Республики Казахстан
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
«Точечные эксперименты» градостроительства
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Указ Президента Республики Казахстан
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат

Читайте также

Свежий выпуск
То, что нас объединяет
Свежий выпуск
Отворяя древние ворота
Свежий выпуск
Правильный сигнал
Свежий выпуск
Экоакция «Мы против мусора на природе!» пройдет в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]