«Национальное многообразие – основной «бренд» казахстанского общества»

Республика Казахстан – это процветающая страна, народ которой проживает в мире и согласии. За недолгий исторический период наша страна достигла высот, которыми восхищаются другие государства. Сегодня нашей основной целью является вхождение в 30-ку конкурентоспособных стран мира, поэтому от нас, как граждан своей Родины, зависит очень многое: поддержать страну своими достижениями, укрепить наши национальные ценности на основе формирования казахстанской идентичности.

Ассамблея народа Казахстана с момента своего образования играет большую роль в укреплении мира и согласия между этносами, проживающими в Казахстане. С каждым годом всё больше усиливается статус АНК как значимого и востребованного общественно-политического института. Растет количество структурных подразделений Ассамблеи, усилена научная составляющая ее деятельности. Каждое из подразделений вносит свой вклад в обеспечении национального единения казахстанского народа.

На сегодняшний день в Северо-Казахстанской области действует 26 областных и 175 районных этнокультурных объединений.

Этнокультурные объединения несут особую миссию. Они способствуют сохранению и укреплению мира и межэтнического согласия в регионе. Так, члены этнокультурных центров активно участвуют в общественной жизни региона, проводят мероприятия, посвященные памятным историческим датам, знакомят североказахстанцев с культурными особенностями, традициями и обычаями, языком, историей этноса, исторической родиной.

Вся работа областной ассамблеи народа Казахстана строится на основе государственной межэтнической политики, эпицентром которой является идея модернизации общественного сознания «Рухани жаңғыру», озвученная нашим Елбасы. Фундаментом данной программы является сохранение национального кода нации в условиях глобализации. Этот национальный код присутствует у каждого казахстанца, у каждого патриота своей страны. Наша главная отличительная особенность как нации заключается в том, что на основе бережного отношения к культуре собственного этноса, мы осознаем себя частичкой единого целого, единого организма. Это и есть идентичность. Именно поэтому мы гордимся страной, которая без революций и войн проводит жизненно важные социальные, экономические, политические реформы, учитывая потребности народа. В этом, безусловно, заслуга Лидера Нации, Елбасы, Нурсултана Абишевича Назарбаева.

Благодаря его мудрой и дальновидной политике, в 1995 году создан такой институт, как Ассамблея народа Казахстана, необходимость и своевременность создания которого подтвердилось временем.

5 октября 2018 года Елбасы обратился к народу Казахстана с новым Посланием «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни». Послание стало мощной социальной программой, отражающей очень важные и актуальные направления, охватывающие все аспекты развития страны и напрямую касающиеся каждого казахстанца.

За 27 лет суверенитета ценности казахстанского общества позволили нам прийти к сегодняшним высоким показателям в социально-экономическом и политическом развитии государства. В связи с этим, XXI век и идеи, рожденные в третьем тысячелетии, позволяют внутренне ощутить удивительные процессы, доказывающие, что Казахстан имеет огромный потенциал, который необходимо сейчас сохранить и приумножить.

Этот документ является новым импульсом в вопросах модернизации. Президент с трепетом относится к социальным вопросам, не один раз в ходе Послания поднимались вопросы и ставились конкретные поручения соответствующим инстанциям для продолжения всестороннего улучшения жизненного капитала населения.

Затронуты все важнейшие сферы жизнедеятельности человека: образование, здравоохранение, предпринимательство, сельское хозяйство, туризм и многие другие. В каждой из данных сфер вносятся существенные изменения, направленные на улучшение жизни народа страны.

Современное общество нуждается в постоянном и каждодневном развитии, совершенствовании. Желание каждого человека – иметь свое жилье, получить образование, работать и развиваться, обеспечивать своих родителей и семью. Человека, достигшего своих целей, можно считать счастливым и уверенным в завтрашнем дне. Именно об этом и позаботился наш Президент, вкладывая в Послание жизненно важные ориентиры – здоровое, образованное население, с высокими доходами и довольные собственными достижениями. Это – граждане современного Казахстана. Это – люди, кто способен повести страну вперед и достичь главной цели – вхождение в 30 наиболее конкурентоспособных стран мира.