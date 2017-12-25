Национальную криптовалюту хотят создать в Израиле

Министерство финансов Израиля рассматривает возможность введения в обращение собственной криптовалюты – "электронный шекель" – в рамках плана по сокращению объема наличности в экономике и борьбы с операциями на "черном рынке", сообщает газета "Гаарец", передает Ria.ru.
Издание отмечает, что Израиль – не первая страна, в которой возникла идея выпустить электронный аналог национальной валюты. В сентябре центральный банк Швеции опубликовал документ, в котором содержался анализ возможности создания электронной кроны "e-krona".
Однако, как пишет газета, израильская и шведская электронные валюты не станут полным аналогом криптовалюты биткоин – "зашифрованной, децентрализованной валюты, которую не выпускает ни одно правительство и которая не имеет четкого стоимостного эквивалента".
"В случае со Швецией или Израилем криптовалюта будет эквивалентна по стоимости существующей национальной валюте... Электронная версия не будет ставить перед собой цель изменить денежную систему страны", – пишет газета.
Предполагается, что электронный шекель станет альтернативой наличным деньгам. Транзакции с электронными шекелями будут осуществляться напрямую между потребителями без посредничества банков.
"Вместо того, чтобы носить с собой купюру номиналом в 200 шекелей (около 57 долларов), израильтяне просто смогут использовать ряд кодов в своем смартфоне, в которых будут зашифрованы эти 200 шекелей", – поясняет издание.
Предполагается, что эмитентом израильской криптовалюты станет Центральный банк страны. Получить электронные шекели, как и традиционные наличные деньги, можно будет через банки, банкоматы или обычные денежные переводы между клиентами.
Как пишет газета, в 2019 году в рамках "Установочного экономического закона" израильский Минфин поручит Центробанку создать комиссию по разработке электронного шекеля.
По данным издания, "Установочный экономический закон" 2019 года в целом ориентирован на формирование корпуса законодательных актов, которые позволят сократить объем наличных денег в экономике. Сокращение наличности в обороте поможет снизить потери госбюджета от операций на "черном рынке".
По оценкам газеты, объем израильского "черного рынка" сегодня составляет около 22% от ВВП. Незаконные транзакции в этом секторе приводят к тому, что государственная казна ежегодно теряет около 50 миллионов шекелей (15 миллионов долларов) невзысканных налогов, что эквивалентно образовательному бюджету страны.
Снижение объема наличных денег в экономике также может стать частью борьбы с финансированием террористической деятельности, поскольку именно наличность является одним из основных источников спонсирования экстремизма.
Стоит отметить, что японская компания GMO Internet, которая специализируется на предоставлении широкого ряда интернет-услуг, в том числе связанных с обменом криптовалют, скоро начнет тестировать новую систему оплаты труда. Начиная с февраля следующего года фирма предложит своим сотрудникам получать часть зарплаты – до 100 тысяч иен (около $890) – в биткоинах.
