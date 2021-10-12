Национальные проекты развития утвердило Правительство

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На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены национальные проекты, которые 24 сентября текущего года концептуально одобрены Главой государства на заседании Высшего совета по реформам, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
С докладами выступили министры национальной экономики Асет Иргалиев, сельского хозяйства Ербол Карашукеев, экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, образования и науки Асхат Аймагамбетов, здравоохранения Алексей Цой, информации и общественного развития Аида Балаева, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрат Келимбетов.
«В Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить переход от государственных программ к национальным проектам. В рамках реализации новой Системы государственного планирования проделана большая работа», - сказал А. Мамин.
Национальные проекты «Устойчивый экономический рост», «Развитие предпринимательства», «Сильные регионы – драйвер развития страны», Национальный проект по развитию агропромышленного комплекса на 2021-2025 годы, «Зеленый Казахстан», «Технологический рывок за счет цифровизации, инноваций и науки», «Качественное образование «Образованная нация», «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация», «Ұлттық Рухани Жаңғыру» разработаны в реализацию принятых в текущем году Общенациональных приоритетов, Национального плана развития и Стратегии национальной безопасности.
Премьер-министр отметил, что предусмотренные в национальных проектах мероприятия полностью соответствуют поручениям Главы государства и задачам, поставленным в предвыборной программе партии «Nur Otan».
Реализация национальных проектов станет фактором дальнейшего повышения устойчивости и конкурентоспособности экономики, улучшения качества жизни казахстанцев.
В целях достижения поставленных задач предусмотрено приоритетное финансирование национальных проектов за счет бюджетных средств и частных инвестиций.
Глава Правительства поручил обеспечить качественную реализацию национальных проектов с применением проектных подходов.