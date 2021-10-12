Национальные проекты развития утвердило Правительство

Экономика
2455
Фото: primeminister.kz
На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены национальные проекты, которые 24 сентября текущего года концептуально одобрены Главой государства на заседании Высшего совета по реформам,  передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.    

С докладами выступили министры национальной экономики Асет Иргалиев, сельского хозяйства Ербол Карашукеев, экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, образования и науки Асхат Аймагамбетов, здравоохранения Алексей Цой, информации и общественного развития Аида Балаева, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрат Келимбетов.

«В Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить переход от государственных программ к национальным проектам. В рамках реализации новой Системы государственного планирования проделана большая работа», - сказал А. Мамин.

Национальные проекты «Устойчивый экономический рост», «Развитие предпринимательства», «Сильные регионы – драйвер развития страны», Национальный проект по развитию агропромышленного комплекса на 2021-2025 годы, «Зеленый Казахстан», «Технологический рывок за счет цифровизации, инноваций и науки», «Качественное образование «Образованная нация», «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация», «Ұлттық Рухани Жаңғыру» разработаны в реализацию принятых в текущем году Общенациональных приоритетов, Национального плана развития и Стратегии национальной безопасности.

Премьер-министр отметил, что предусмотренные в национальных проектах мероприятия полностью соответствуют поручениям Главы государства и задачам, поставленным в предвыборной программе партии «Nur Otan».

Реализация национальных проектов станет фактором дальнейшего повышения устойчивости и конкурентоспособности экономики, улучшения качества жизни казахстанцев.

В целях достижения поставленных задач предусмотрено приоритетное финансирование национальных проектов за счет бюджетных средств и частных инвестиций.

Глава Правительства поручил обеспечить качественную реализацию национальных проектов с применением проектных подходов.

Популярное

Все
Штормовое предупреждение объявили в Казахстане
Траур объявили 20 августа в компании "АрселорМиттал Темиртау"
Найдено тело пятого горняка на шахте "Казахстанская"
Казахстан выступит на ЧМ по художественной гимнастике в Испании
Оранжевый уровень угрозы объявили в 49 департаментах Франции из-за жары
Герой мема про пса Чимса скончался во время операции
В США готовят убежища и больницы к приходу урагана "Хилари"
В Казахстане сегодня отмечают день спорта
Месси выиграл Кубок лиг с “Интер Майами”
Министр национальной экономики посетил ЗКО
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
Жертвы телефонных мошенников уже не просят – они кричат о помощи
Жуткие пожары на Гавайях: число погибших возросло до 89
В Мангыстауской области снова ограничили подачу электроэнергии
Как в области Жетысу борются с паводком
В Алматинской области спасли семью грибников
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Автомобиль врезался в лошадей в Павлодарской области: шесть человек пострадало
12 граждан Индии задержали в Западно-Казахстанской области
Эксперты прогнозируют большие проблемы для молочной отрасли. До 70% сельчан, имеющих сегодня доход от сдачи молока, могут остаться без работы
Оставленный на зарядке телефон "устроил" пожар в квартире в Усть-Каменогорске
Цветочный скандал: началось расследование в отношении шымкентских полицейских
Правила сдачи экзаменов на водительские удостоверения ужесточили в Казахстане
Беспризорно гуляющие коровы испортили урожай дачников и имущество горожан, живущих на окраине Костаная
Рабочий погиб, упав с 16-го этажа на стройке в Астане
Краденный сейф с деньгами грабители увезли на угнанном авто в Уральске (видео)
Несанкционированный полигон бытовых отходов, закрытый по решению суда, продолжает нести угрозу окружающей среде и здоровью местных жителей
В Алматинской области назрел очередной земельный конфликт
Многодетную мать осудили за убийство в Уральске
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
Рост цен на сотовую связь прокомментировали в АЗРК
В ДЧС Алматинской области рассказали о последствиях мощного ливня
Что говорят зарубежные эксперты о Токаеве?
Небезопасную молочную продукцию пытались ввезти в Казахстан из России
Танцевальный ансамбль «Айгөлек» вернулся из Пинето (Италия) победителем международного фестиваля Paradise Holiday

Читайте также

CITIC GROUP пригласили инвестировать в сельское хозяйство К…
Совместное развитие электронной коммерции и логистики обсуд…
Какие казахстанские товары представлены на выставке в Китае
Проблемные вопросы бизнеса рассмотрели в Правительстве РК

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]