Национальный банк расширил перечень залоговых активов

Экономика
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Ксения Воронина
Фото с сайта финансы.kz
Национальный банк принял решение о расширении с 16 ноября 2015 года перечня активов, принимаемых в залоговое обеспечение при проведении аукциона по покупке ценных бумаг с обратной продажей путем включения негосударственных ценных бумаг, передает Kazpravda.kz.

Целью расширения ломбардного списка является увеличение доступа банков второго уровня к тенговой ликвидности.

"Ценные бумаги расширенного перечня активов, принимаемых в залоговое обеспечение, должны быть деноминированы в тенге и пройти процедуру листинга на АО "Казахстанская фондовая биржа" и признаны ликвидными на момент совершения операций с Национальным Банком", – пояснили в Нацбанке.

В расширенный перечень залогового обеспечения вошли государственные ценные бумаги РК, облигации международных финансовых организаций, деноминированные в тенге, облигации казахстанских и иностранных эмитентов, деноминированные в тенге, имеющие рейтинг выпуска на уровне суверенного рейтинга РК по шкале одного из ведущих рейтинговых агентств (Standard&Poor's, Fitch или Moody's) или выше, корпоративные облигации казахстанских и иностранных эмитентов, деноминированные в тенге, имеющие рейтинг выпуска не ниже "ВВ-" по шкале Standard&Poor's и/или Fitch, и/или "Ва3" по шкале Moody’s или выше.

Национальный банк проведет необходимые мероприятия по тестированию расширенного ломбардного списка в доработанном программном обеспечении с 5 по 13 ноября 2015 года.

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