Национальный бренд высшей школы Статьи 1196 Ирина ИГНАТОВА

Объявляя несколько лет назад о создании нового вуза в молодой столице нашей страны, Глава государства сказал: "Создание нового университета – это важнейший национальный проект, который окажет глобальное системообразующее влияние на развитие нашего государства, многих казахстанцев. Считаю, что новый университет Астаны должен создаваться как национальный бренд, гармонично сочетающий казахстанскую идентичность, лучшую международную образовательную модель, научную практику".



А два года назад, в 2013 году, в статье, опубликованной в газете "Казахстанская правда", были такие слова Главы государства: "В 2010 году был открыт Назарбаев Университет, который уже сегодня является ведущим флагманом абсолютно новой научно-образовательной системы Казахстана, нацеленной на подготовку кадров для инновационного Казахстана. Он стал первым казахстанским университетом, который готовит специалистов в соответствии с международными стандартами, работает в соответствии с принципами автономности и академической свободы. Назарбаев Университет сотрудничает с ведущими зарубежными научно-образовательными центрами, входящими в рейтинг 30 лучших высших учебных заведений мира.



…На базе Назарбаев Университета сейчас ускоренно формируется национальный инновационно-интеллектуальный кластер, включающий Центр энергетических исследований, Центр наук о жизни, Центр образовательной политики. По образцу и подобию Назарбаев Университета сейчас настраивается работа всех крупнейших вузов Казахстана". И эта цитата лучше всего характеризует тот рывок, который совершил тогда, всего за три года существования, вуз, ставший национальным брендом Казахстана. И предметом гордости студентов, получающих превосходные знания, ранее доступные только в ведущих зарубежных университетах, в столице родной страны. Недаром в стратегии развития Назарбаев Университет обозначил свою миссию так: "Стать моделью проведения реформ в системе высшего образования и науки Казахстана и внести вклад в становление Астаны международным центром инноваций и знаний".



Об этом же говорят стратегические цели вуза. Первая из них – лидерство в реформировании системы образования в Казахстане. Эту задачу вуз видит в том, чтобы обеспечить передачу опыта Назарбаев Университета казахстанским высшим учебным заведениям и исследовательским центрам.



Вторая цель – академическое лидерство, что значит достижение миссии Назарбаев Университета как образца в деле реформирования высшей школы. Для достижения международного признания академического лидерства университет в партнерстве с ведущими вузами мира работает над созданием ведущих программ вузовского и послевузовского образования в областях инженерии, естественных наук, технологий, гуманитарных и социальных наук, а также бизнеса, государственной политики, образования и медицины.



Цель третья – научное лидерство. Вуз формирует систему научных исследований мирового класса в партнерстве с лучшими учеными и исследовательскими центрами мира.



Прекрасна четвертая цель – создание модели оказания услуг в здравоохранении. На ее достижение работает Национальный медицинский холдинг, ставший уникальным кластером медицинских учреждений высокого класса. "Школа медицины университета, планируемая к открытию в 2015 году, создаст уникальную модель медицинского образования, которая предоставит возможность выпускникам строить свою карьеру в качестве научных сотрудников в областях медицинских исследований, образования и ухода за пациентами. При 4-летнем учебном плане Школы медицины студенты будут заниматься клинической практикой с первого года своего обучения. Большинство классов и клинических занятий будут организованы на базе клиник НМХ. Клиники уже приступили к получению международной сертификации для получения статуса современных академических больниц", – говорится в стратегии развития НУ.



Наконец, цель пятая – инновации и внедрение науки в производство. Эту задачу вуз выполняет, становясь основным двигателем инноваций в Казахстане и создавая основу для становления Астаны региональным центром инноваций.



…И вот позади первый выпуск питомцев Назарбаев Университета, которые, конечно же, скоро начнут работать на благо Казахстана.



– Я жду от каждого из вас максимальной самоотдачи и профессионализма. Ваша учеба не заканчивается с получением первого диплома. Она продолжится всю жизнь. Главные жизненные истины вам предстоит обрести только после учебы. Умению их постигать вас и учили в течение пяти лет. Заученное может быстро забыться, если профессия и труд не станут для вас любимым делом всей жизни. Только настоящий профессионал своего дела не просто знает, но и умеет превращать знания в конкретные дела. Верю, что все выпускники университета будут такими профессионалами, – сказал Президент Нурсултан Назарбаев на церемонии первого выпуска.



Первыми выпускниками Назарбаев Университета стали 446 студентов. В самостоятельную жизнь с дипломом уникального вуза шагнули молодые люди, получившие мощный багаж знаний и умений в школах гуманитарных и социальных наук, инженерии, наук и технологий, а также высших школах образования, государственной политики и бизнеса.



Впереди – новый набор абитуриентов. Президент Назарбаев Университета Шигео Катсу адресует им эти слова:



– Начиная со следующего набора студентов, Назарбаев Университет вводит новые требования к поступлению. Пользуясь случаем, хотели бы проинформировать общественность, что мы вводим новые требования к поступающим в университет, по новой методологии. Мы намерены обратить внимание на такие предметы, как математика – обязательный предмет для поступления в Назарбаев Университет, а также на предмет критическое мышление. Обращаемся с просьбой к нашим будущим студентам – не бояться этой дисциплины. Мы хотим, чтобы они смогли выражать мнение, используя логику на основе полученных знаний. Это очень важно. Потому что мы рассматриваем это как навык, который был бы определяющим для молодого человека, вне зависимости от рода его занятия, будь то наука или бизнес. Умение задавать вопросы, умение учиться и приобретать новые навыки для постоянного обучения – это и является определяющим в критическом мышлении. Таким образом, наши стандарты будут оставаться высокими, но при этом обязательно с подтверждением международных требований.