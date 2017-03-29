Национальный бренд здоровья Полина Федорова

На предприятии уже налажен выпуск 30 наименований молочной продукции – от йогуртов до шоколада. Весь ассортимент изготовлен исключительно из кобыльего молока, что делает его очень полезным для здоровья. Таким образом глава Казахской академии питания Торегельды Шарманов популяризирует в Казахстане здоровый образ жизни. Первый заместитель Председателя партии «Нур Отан» поддержал инициа­тиву академика, отметив, что в реализации Послания Главы государства должны принимать самое активное участие наши ученые.



– Хороший тому пример – успехи академика Шарманова, которого в Казахстане знают и стар и млад. Несмотря на солидный возраст, известный ученый наладил выпуск высококачественного и, что очень важно, экологически чистого детского питания на основе исключительно органики. Именно такая продукция сегодня вост­ребована во всем мире. Это реально конкурентоспособное и экспортоориентированное производство, – подчеркнул Мухтар Кул-Мухаммед.



В свою очередь Торегельды Шарманов отметил уникальность выпускаемого предприя­тием продукта. По его словам, другого такого в мире нет.



– Мы – единственная компания, которая выпускает продукцию без сахара и транс­жирных кислот, и считаем это нашим национальным брендом. Это усиливает возможности экономики страны, дает возможность увеличивать объемы экспорта, а населению – повышать качество жизни, – сказал академик.