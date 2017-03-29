Национальный бренд здоровья

На предприятии уже налажен выпуск 30 наименований молочной продукции – от йогуртов до шоколада. Весь ассортимент изготовлен исключительно из кобыльего молока, что делает его очень полезным для здоровья. Таким образом глава Казахской академии питания Торегельды Шарманов популяризирует в Казахстане здоровый образ жизни. Первый заместитель Председателя партии «Нур Отан» поддержал инициативу академика, отметив, что в реализации Послания Главы государства должны принимать самое активное участие наши ученые.
– Хороший тому пример – успехи академика Шарманова, которого в Казахстане знают и стар и млад. Несмотря на солидный возраст, известный ученый наладил выпуск высококачественного и, что очень важно, экологически чистого детского питания на основе исключительно органики. Именно такая продукция сегодня востребована во всем мире. Это реально конкурентоспособное и экспортоориентированное производство, – подчеркнул Мухтар Кул-Мухаммед.
В свою очередь Торегельды Шарманов отметил уникальность выпускаемого предприятием продукта. По его словам, другого такого в мире нет.
– Мы – единственная компания, которая выпускает продукцию без сахара и трансжирных кислот, и считаем это нашим национальным брендом. Это усиливает возможности экономики страны, дает возможность увеличивать объемы экспорта, а населению – повышать качество жизни, – сказал академик.