​Национальный бренд

В результате при содействии Региональной палаты предпринимателей появилась Ассоциация производителей национального продукта кумыса «Қазақ қымызы», которую возглавила заместитель директора ТОО «Зан» Эльмира Ыбыналиева.

Идея создания нового объединения зародилась в прошлом году, когда главы крестьянских хозяйств и предприниматели, занимающиеся и только планирующие открывать кумысный бизнес, собрались на семинаре, организованном палатой. Именно тогда сельчане осознали, что для возрождения и успешного развития производства национального напитка необходимо объединить усилия. Сегодня в составе ассоциации пять изготовителей кумыса из Тараза и районов области – ТОО «Зан», крестьянские хозяйства «Бекболат», «Жасулан» и «Жуасбек», а также ИП «Сейтжан».

По словам руководителя отдела агропромышленного комплекса Палаты предпринимателей области Руслана Рахымбаева, это перспективное и достаточно прибыльное направление для сельчан. Тем более что ассоциация создана не только с целью распространения технологии производства кумыса, но и разведения лошадей.

О лечебных свойствах этого удивительного продукта известно с давних пор. В народной медицине кумыс применяют при истощении и авитаминозе. Целебный напиток придает организму бодрость и силу, оказывает благотворное влияние на нервную систему, нормализует обмен веществ. В древние времена его даже называли «напитком богатырей». Он полезен как здоровым людям, так и восстанавливающимся после истощающих болезней.

– Кумыс вполне может стать казахстанским брендом, – отметил директор ТОО «Зан», член научно-технического совета Министерства сельского хозяйства, почетный профессор Таразского государственного университета им. М. Дулати Дуйсенбек Ыбыналиев. – К примеру, в Германии есть традиционный ежегодный фестиваль пива, всем известны чайные традиции Англии, и мы уверены, что в Казахстане должен повсеместно отмечаться День кумыса.

Ученый уверен, что казахстанцы должны не только популяризовать национальный напиток и наладить поставку кумыса на внутреннем рынке, но и выходить на экспорт.

– Мы имеем запатентованную технологию производства кумыса. Согласно общепринятому стандарту, кумыс хранится 72 часа, а мы смогли добиться увеличения этого срока до 60 дней! В настоящее время необходимо изучить потребность в кумысе наших потенциальных клиентов, в том числе санаториев, профилакториев, больниц и других учреждений. Не секрет, что государственный заказ зачастую выигрывают компании, производящие кумыс кустарным способом. И это в то время, когда у нас уже налажена и работает полностью автоматизированная линия по производству 5 видов кумыса, – сказал Дуйсенбек Ыбыналиев.

Сегодня одной из важных задач ассоциации является научный подход к производству кумыса. Совместно с учеными ТарГУ уже разработан порошковый кумыс в таблетках – при разведении одна таблетка эквивалентна половине литра кумыса. В планах ассоциации – наладить их массовое производство.