​Национальный день Кувейта

Свежий выпуск
812
Анастасия Шварц

Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Кувейт в РК Тарек Абдулла Аль-Фарадж рассказал гостям об истории становления страны, ее экономическом развитии, выдающейся роли Эмира государства – шейха Сабах аль-Ахмад аль-Джабир ас-Сабах.

Также дипломат поздравил казахстанцев с прошедшим 25-летием независимости РК и избранием Казахстана непостоянным членом Совета Безопас­ности ООН, высоко оценил успехи страны и отметил, что большую роль в их достижении сыграли мудрость политического Лидера Нурсултана Назарбаева и гостеприимство народа. Посол Аль-Фарадж поблагодарил Казахстан и руководство страны за вклад в продвижение глобального мира и безопасности и пожелал успехов в проведении выставки «ЭКСПО-2017» в Астане.

Заместитель министра иностранных дел РК Акылбек Камалдинов поздравил Государство Кувейт с Национальным днем и пожелал мира, процветания и развития кувейтскому народу. Он отметил, что наши страны успешно развивают отношения в области политики, экономики, культуры и гуманитарной деятельности. Вице-министр особо отметил взаимодействие двух стран в рамках Организации исламского сотрудничест­ва и выразил уверенность, что Государство Кувейт внесет значительный вклад и в достижение общих целей Исламской организации продовольственной безопасности.

Популярное

Все
Инвестиционный проект должен сопровождаться на всем жизненном цикле
Китай и Казахстан: общее стремление к новым горизонтам
Социальные приоритеты предвыборной программы Токаева
Правительство приступило к построению справедливой и конкурентной экономической системы
За неуплату налогов последуют большие штрафы
Вандализм – путь в никуда
В Павлодарской области оставшиеся из-за паводка без жилья семьи отметили новоселье
Депутаты Парламента отправились в регионы для встречи со своими избирателями
Чисто там, где не сорят
Казахстан и Китай стоят у истоков великих достижений
Как будут передвигаться по городу астанчане в период саммита ШОС
Удивительная находка
Сборная Португалии обыграла Словению и вышла в четвертьфинал Евро-2024
В Казахстане появится крупный распределительный центр электронной коммерции
Казахстанские дипломаты отмечают профессиональный праздник
От вдохновения к откровению
Министерство здравоохранения выделило 189 квот на ЭКО для женщин региона
Состязания высокого уровня
Защита прав казахстанцев – залог успешного развития страны
Приносить пользу обществу
Строительные рынки переезжают за город
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Опубликованы итоги конкурса по избранию академиков
Онлайн-трансляция апелляционнного суда над Бишимбаевым состоится 26 июня
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
Проект по освоению месторождения вольфрамовых руд в Алматинской области введут до конца года
Заповедник Барсакельмес отмечает 85-летие
В Алматы завершился 26-й юношеский чемпионат Азии по шахматам
«Эхо степей» раздавалось в Париже
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Нацбанк предупредил о звонках псевдо-юристов
Китайский зонд доставил на Землю грунт с обратной стороны Луны
Криминалистика – это целое искусство
Старейшее в мире гигантское гнездо страуса обнаружили в Индии
Как защитить себя от интернет-мошенничества?
Бережному отношению к природе кочевники учили детей с ранних лет
Растут защитники Отечества
Консолидация и развитие
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге

Читайте также

Приняты меры по устранению правонарушений
В Астане подписали ряд соглашений в рамках бизнес-форума ШОС
Семьям пострадавших в трагедии оказывается помощь
Казахстанские дипломаты отмечают профессиональный праздник

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]