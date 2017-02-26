​Национальный день Кувейта

Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Кувейт в РК Тарек Абдулла Аль-Фарадж рассказал гостям об истории становления страны, ее экономическом развитии, выдающейся роли Эмира государства – шейха Сабах аль-Ахмад аль-Джабир ас-Сабах.

Также дипломат поздравил казахстанцев с прошедшим 25-летием независимости РК и избранием Казахстана непостоянным членом Совета Безопас­ности ООН, высоко оценил успехи страны и отметил, что большую роль в их достижении сыграли мудрость политического Лидера Нурсултана Назарбаева и гостеприимство народа. Посол Аль-Фарадж поблагодарил Казахстан и руководство страны за вклад в продвижение глобального мира и безопасности и пожелал успехов в проведении выставки «ЭКСПО-2017» в Астане.

Заместитель министра иностранных дел РК Акылбек Камалдинов поздравил Государство Кувейт с Национальным днем и пожелал мира, процветания и развития кувейтскому народу. Он отметил, что наши страны успешно развивают отношения в области политики, экономики, культуры и гуманитарной деятельности. Вице-министр особо отметил взаимодействие двух стран в рамках Организации исламского сотрудничест­ва и выразил уверенность, что Государство Кувейт внесет значительный вклад и в достижение общих целей Исламской организации продовольственной безопасности.