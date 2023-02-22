Национальный курултай становится открытой и эффективной диалоговой площадкой – Карин

Национальный курултай является ключевым консультативно-совещательным органом при президенте Казахстана. Об этом заявил государственный советник РК Ерлан Карин, сообщает Kazpravda.kz .

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Карин напомнил, что с инициативой о создании Национального курултая глава государства выступил во время своего послания в марте прошлого года.

В его состав вошли как известные в масштабах страны видные общественные деятели и эксперты, так и активные представители гражданского общества из регионов.

«В настоящее время Национальный курултай успешно развивает практику прямого диалога главы государства с общественниками и экспертами.

Так, к примеру, сегодня президент встретился с членом Национального курултая, директором Института прикладных этнополитических исследований Талгатом Калиевым. В ходе встречи были обсуждены вопросы деятельности аналитических структур и проведения прикладных исследований.

Ранее глава государства провел аналогичные индивидуальные встречи и с другими членами Национального курултая Т. Аубакировым, С. Акылбаем, А. Байменовым, Р. Баталовым, Б. Измухамбетовым, Ж. Кулекеевым, С. Худяковым, И. Салжановым, Д. Турлыхановым», – написал в своем Telegram-канале госсоветник.

Также в декабре прошлого года было запущено мобильное приложение Quryltai. На этой платформе граждане могут отправлять свои предложения и рекомендации по различным актуальным вопросам общества.

Кроме того, на телеканале «Хабар» выходит специальная программа «Ұлттық құрылтай» с подключением из разных регионов. В программе принимают участие члены Национального курултая и эксперты, где они обсуждают инициативы, способствующие развитию страны в целом, перечислил Карин.

«Таким образом, Национальный курултай, используя различные форматы коммуникации по сбору наказов граждан, становится открытой и эффективной диалоговой площадкой», – заключил госсоветник.