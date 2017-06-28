​Национальный рейтинг лучших вузов Казахстана-2017

Рейтинги удовлетворяют потребность потребителей образовательных услуг в легко интерпретируемой информации о вузе, стимулируют конкуренцию между учебными заведениями, дают рациональную мотивацию для вложения инвестиций, помогают сделать выбор между различными вузами и программами.
Многомерный рейтинг, если он охватывает различные сферы деятельности вузов, дает детальное представление о потенциальных партнерах с целью будущего сотрудничества для зарубежных вузов, а также о стратегических активах конкурентов. Кроме того, при условии правильного понимания и интерпретации рейтинги содействуют определению качественной работы высших учебных заведений в каждой конкретной стране, дополняя строгий научный подход к оценке качества, выполняемой государственными органами и независимыми аккредитационными агентствами.
Лучшая информированность по сравнительным характеристикам университетов позволит руководству вузов разрабатывать стратегии и планы на будущее, абитуриентам и их родителям, студентам и работодателям – облегчить осознанный выбор того или иного вуза. Ранжирование вузов в Казахстане стало неотъемлемой частью системы высшего образования и вызывает интерес не только у самого вуза и абитуриентов (их родителей), но и у широкой общественности (политиков, работодателей, журналистов, аналитиков в области образования).
Независимое казахстанское агентство по обеспечению качества в образовании (НКАОКО) – рейтинг – представляет очередной, девятый раз, ежегодный национальный рейтинг лучших вузов страны. Национальный рейтинг лучших вузов НКАОКО учитывает многообразие казахстанских вузов. Учебные заведения представлены, как и раньше, по следующим направлениям: многопрофильные, технические, гуманитарно-экономические, педагогические, вузы искусства и медицинские. Методология рейтинга была одобрена международными экспертами, опубликована в зарубежных рейтинговых журналах и представлена на различных международных конференциях в Шанхае и Братиславе. Детальное описание индикаторов и критериев оценки доступно на сайте www.nkaoko.kz
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Для всесторонней оценки высших учебных заведений, как это было ранее, использовались три оценки. Первая определялась параметрами образовательной и научно-исследовательской деятельности вузов, вторая, репутационная, отражает мнение представителей академических и научных кругов, третья – репутационная оценка работодателей. Методология рейтинга практически не изменилась по сравнению с предыдущими годами.
Анкета первая – оценка академической деятельности, включающая 6 индикаторов и 36 критериев: по контингенту, результатам обучения студентов и числу образовательных программ, реализуемых в вузе, академическим кадрам – профессорско-преподавательскому составу, научно-исследовательской и инновационной работе, международному сотрудничеству и информационному обеспечению. Источниками статистической информации стали данные анкетирования вузов, которые заполняли анкету первую (вес – 70%). Анкета вторая – репутационная оценка качества деятельности вузов академической общественностью – национальными и международными экспертами (вес – 15%). Анкета третья – репутационная оценка выпускников вузов работодателями (вес – 15%).
Названные показатели служат составляющими многомерной методики определения рейтинга НКАОКО, которая в текущем году сохранила преемственность прошлого года. Все количественные результаты вузов по трем анкетам были нормированы, чтобы соотношение между анкетами 70:15:15 выдерживалось.
Представленный рейтинг, по анкете первой, – это также многомерный рейтинг, так как охватывает различные сферы деятельности вуза: академические статистические показатели, качество деятельности профессорско-преподавательского состава, состав студентов и результаты их обучения, научную и инновационную деятельность вузов, международное сотрудничество, а также информационную представленность в Интернете.
Наукометрические показатели, такие как публикации в базах данных Web of Science и Scopus, были взяты агентством из открытых источников с выборкой за 2012–2016 годы. Международным центром научно-технической информации (Россия, Москва) была представлена полная информация о публикациях и цитировании ученых казахстанских вузов в базе научных изданий РИНЦ (Российского индекса научного цитирования). Достоверная информация о книгах, учебниках, изданных под грифом МОН РК, монографиях, учебных пособиях с ISBN по нашему запросу предоставлена Книжной палатой РК, сведения о патентах и свидетельствах интеллектуальной собственности получены в Комитете по интеллектуальной собственности МЮ РК.
Независимые данные, такие как результаты внешней оценки учебных достижений студентов, были получены у Национального центра тестирования МОН РК, сведения о числе выпускников вузов, получивших гранты или количество преподавателей, прошедших стажировку по программе «Болашак», у АО «Центр международных программ «Болашак», а количество грантов по программе «Лучший преподаватель года» – в департаменте высшего и послевузовского образования МОН РК. Поэтому выражаем большую благодарность этим организациям за представление информации.
Анкета вторая была разослана для участия в анкетировании по курьерской и электронной почте государственным органам, во все областные акиматы, филиалы областных организаций НПП «Атамекен», национальные компании, в столичные и региональные компании среднего и малого бизнеса, всего было разослано свыше 5 000 анкет. Агентством было получено более 1 600 анкет от работодателей из числа представителей министерств и ведомств, акиматов областей и городов, национальных компаний, крупного, среднего и малого бизнеса из всех регионов страны.
Наибольшую активность проявили Министерство финансов РК, Министерство по делам религий и гражданского общества РК, Министерство юстиции РК, Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности РК, Министерство обороны РК, акимат города Астаны и акиматы Жамбылской, Алматинской, Акмолинской и Атырауской областей, «Нур Отан», «Ак жол», АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», АО «Қазтеміртранс», АО «Национальный центр космических исследований и технологий», АО «Казахтелеком», АО «КазАгро», АО «Казахстан инжиниринг», Kazakhstan Fashion Week. Следует отметить высокую активность СМИ: АО «Коммерческий телевизионный канал», АО «Агентство «Хабар», 365info.kz и банков второго уровня: АО «Казкоммерцбанк», AO «Kaspi Bank», АО «Банк ЦентрКредит», АО «Нурбанк».
Более 800 анкет были высланы экспертам по е-мейлам во все регионы с полным охватом основных вузов Казахстана и за рубеж. Получено более 400 ответов, в качестве экспертов выступили профессоры и доценты, отечественные и зарубежные. Результаты анкетирования позволили ранжировать их следующим образом: наибольшую активность в анкетировании среди национальных экспертов проявили респонденты из городов Алматы (18,6%), Караганды (13,2%) и Астаны (11,8%), из зарубежного сообщества – представители России, Эстонии, Литвы и Латвии. Агентство выражает искреннюю благодарность всем работодателям и экспертам за участие в исследованиях.
В текущем году в национальном рейтинге вузов Казахстана-2017 приняли участие вузы многопрофильного, технического, гуманитарно-экономического, медицинского и педагогического направлений, а также искусства, всего 61 вуз. Однако вошли в Национальный рейтинг лучших вузов Казахстана за 2017 год только 57 вузов, те, которые набрали не менее 30% от максимального числа баллов по академической деятельности (анкета первая). Сразу отмечу, что высшие учебные заведения, не вошедшие в Национальный рейтинг лучших вузов, не считаются проигравшими. Они смогут получить информацию о рейтинговых местах по каждому индикатору и показателю, чтобы знать, как и над чем нужно работать, чтобы улучшить свои позиции.
Общие итоговые результаты представлены в рейтинговых таблицах, по которым лидерами стали следующие вузы. Среди многопрофильных вузов – Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева, Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, Карагандинский государственный университет им. академика Е. Букетова, Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова.
Среди технических вузов – Казахстанско-Британский технический университет, Карагандинский государственный технический университет, Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева, Казахский национальный аграрный университет, Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева.
Среди гуманитарно-экономических вузов – Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Алматы менеджмент университет, Университет Нархоз.
Среди педагогических вузов – Казахский государственный женский педагогический университет, Павлодарский государственный педагогический институт, Костанайский государственный педагогический институт.
Среди вузов искусства – Казахский национальный университет искусств.
Среди медицинских вузов – Казахский национальный медицинский университет им. С. Асфендиярова, Карагандинский государственный медицинский университет, Государственный медицинский университет города Семея.
Учитывая, что место вуза в рейтинге не подразумевает одинаковый уровень преподавания дисциплин, материально-технической обеспеченности разных вузов, качества научных исследований в разных областях, в текущем году НКАОКО представляет итоги рейтинга лучших вузов, в том числе разрезе индикаторов по академической деятельности вузов, репутационной оценке качества деятельности вузов академической общественностью – национальными и международными экспертами, репутационной оценке выпускников вузов работодателями. Абитуриент сам может найти на сайте агентства рейтинг по каждому индикатору и сделать выбор в пользу того или другого, поэтому рейтинг по анкете первой также многомерный.
Более подробно рейтинги отдельно по академической деятельности вузов, по репутационной оценке экспертов и работодателей можно будет найти на сайте www.nkaoko.kz
. При перепечатке материалов необходимо давать ссылку на сайт агентства.
В нынешнем году мы решили сделать небольшой анализ по приему абитуриентов на основе данных Комитета по статистике Министерства национальной экономики за последние четыре года (2013–2016 годы). Интересно было узнать, какие специальности выбирают абитуриенты, численность по их приему, как меняется набор.
Сравнительный анализ статистики по приему студентов в вузы (в том числе в разрезе специальностей) показал, что интерес общества в получении высшего образования в нашей стране достаточно высокий. Так, количество абитуриентов в течение четырех лет, с 2013 по 2016 год, поступивших в вузы, увеличилось от 118 540 человек в 2013 году до 147 692 человек в 2016 году, то есть на 24,6%. Хотя внутри этого периода были и спады, например, в 2015 году был заметен спад приема на 8,62% по сравнению с 2014 годом. Причем 114 899 абитуриентов, или 77,66%, были приняты на платной основе.
На протяжении всего исследуемого периода среди направлений подготовки специалистов наибольшей популярностью пользуются такие, как образование, технические науки и технологии, экономика и бизнес, право. В 2016 году общее количество абитуриентов по педагогическим специальностям составило более 42,5 тыс. человек, в том числе поступивших за счет государственных образовательных грантов – 5,05 тыс. студентов, по техническим наукам и технологиям – более 31,10 тыс. человек, из них по государственным грантам – 12,36 тыс., по направлению «экономика и бизнес» – 20,23 тыс. человек, по грантам – 3,3 тыс., по направлению «право» – около 16,1 тыс. человек, из которых по грантам – 0,7 тыс. абитуриентов. На долю указанных направлений подготовки кадров приходится 74,44% от общего числа поступивших в вузы абитуриентов по всей стране в 2016 году. Среди специальностей по направлению «образование» особой популярностью пользуются физическая культура и спорт, иностранные языки, переводческое дело, по направлению «право» – юриспруденция, по направлению «искусство» – дизайн, по направлению «экономика и бизнес» – экономика, учет и аудит, финансы, по направлению «технические науки и технологии» – информационные системы, вычислительная техника и программирование, транспорт, транспортная техника и технологии, электроэнергетика, радиотехника, электроника и телекоммуникации, строительство.
Отметим, что выбор абитуриентов той или иной специальности зависит от престижности, государственной поддержки, наличия выделенных государством грантов, стоимости обучения и последующего трудоустройства. В текущем году на сайте агентства www.nkaoko.kz
представлена средняя стоимость обучения всех вузов, принявших участие в рейтинге.
В программном рейтинге 2017 года приняли участие 45 вузов по 279 программам, в прошлом году было 143 программы. Общее число образовательных программ, представленных на рейтинг, составило свыше 1 100. В пятерке лидеров по числу поданных программ и результатов оказались Казахский национальный университет им. аль-Фараби (152), Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова (122), Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева (113), Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова (92), Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова (66).
Желаем всем абитуриентам правильно выбрать вуз и надеемся, что Национальный рейтинг лучших вузов Казахстана будет навигатором в этом выборе!
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